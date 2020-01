Confermato per il 2020 l’esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi degli apparecchi da trattenimento o divertimento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto alla fine dell’anno 2019 e con Decreto Ministeriale 24 dicembre 2019 pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019 ed ha modificato il Decreto Ministeriale 10 maggio 2019, in merito a specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il D.M. 24 dicembre 2019 oltre ad individuare un’altra categoria beneficiaria dell’esclusione, inserendo la lett. b-bis (servizio gestione lampade votive nei cimiteri), eliminando la locuzione “fino al 31 dicembre 2019” ha fatto salvo l’esonero, a suo tempo previsto D.M. 10 maggio 2019, dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; conseguentemente in attesa di prossime disposizioni l’invio telematico dei corrispettivi dall’1 gennaio 2020 non è obbligatorio bensì facoltativo.

PressGiochi