Conferenza Stato-Regioni: via libera al riparto del Fondo GAP 2024

La Conferenza Stato-Regioni, riunita in seduta ordinaria e presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro

La Conferenza Stato-Regioni, riunita in seduta ordinaria e presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della Salute relativo alla ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per l’anno 2024.

Il provvedimento, presentato ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, definisce i criteri per la distribuzione tra le Regioni delle risorse stanziate a sostegno delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione connesse alle dipendenze da gioco d’azzardo.

Il parere favorevole, formalmente reso dalla Conferenza, consente ora di procedere con l’adozione definitiva del decreto e con l’assegnazione effettiva dei fondi sul territorio nazionale.

Si tratta di un passaggio fondamentale per rafforzare la rete dei servizi sanitari dedicati alla lotta contro la dipendenza da gioco e per garantire l’attuazione degli interventi previsti dai Piani regionali sul contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, una piaga che continua a richiedere risposte coordinate e risorse adeguate.

PressGiochi