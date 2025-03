Conferenza Gaming in Holland 2025: annunciati i primi speaker

La Conferenza Gaming in Holland 2025, in programma il 5 giugno presso il KIT Royal Tropical Institute di Amsterdam, annuncia i primi speaker confermati. L’evento rappresenta un punto di riferimento

La Conferenza Gaming in Holland 2025, in programma il 5 giugno presso il KIT Royal Tropical Institute di Amsterdam, annuncia i primi speaker confermati.

L’evento rappresenta un punto di riferimento per i principali operatori del settore del gioco regolamentato nei Paesi Bassi.

Speaker confermati sono:

Arjan Blok, CEO, Nederlandse Loterij

Renske Fikkers, Responsabile della Supervisione del Mercato, Netherlands Gambling Authority

Justin Franssen, Partner, Franssen Tolboom Advocaten

Dr. Andreas Ditsche, CEO, iGaming.com

Josh Hodgson, COO, H2 Gambling Capital

Recentemente, il Segretario di Stato per la Protezione Giuridica, Teun Struycken, ha annunciato una revisione della legge olandese sul gioco a distanza.

Nel corso del mese, la Camera Bassa olandese organizzerà tavole rotonde per esaminare la situazione attuale del mercato regolamentato del gioco, seguite da un dibattito con il Segretario di Stato previsto per il 27 marzo.

Questi sviluppi saranno tra i temi centrali della conferenza di quest’anno. L’evento offrirà inoltre opportunità di networking, un tour in battello sui canali e un incontro serale presso l’Holland Casino. In chiusura, durante il post-conference networking, si terrà la cerimonia di premiazione del “Dutch Online Casino of the Year”.

