Conference League. Trasferta tranquilla per la Lazio contro il Cluj

La vittoria, seppur di misura, contro il Cluj all’Olimpico giovedì scorso ha aperto alla Lazio le porte per gli ottavi di Conference League. I biancocelesti volano in Romania e lo fanno consapevoli della loro forza tanto che gli esperti Sisal vedono la formazione di Sarri favorita a 1,90 rispetto al 4,25 dei padroni di casa mentre si scende fino a 3,40 per il pareggio. Lazio avanti tutta anche per il passaggio turno offerto a 1,16 mentre la qualificazione del Cluj pagherebbe 5 volte la posta. L’ipotesi dei supplementari è data a 5,75, quella dei rigori a 10,50. Ci sono parecchie chance che basterà un piccolo episodio per decidere il match tanto che la Combo No Goal + Under, in quota a 1,90, è la più probabile. Una replica dell’1-0 dell’andata si gioca a 6,00 per Ciro Immobile e compagni mentre lo stesso risultato esatto ma in favore del Cluj è dato a 10. Proprio il capitano biancoceleste ha deciso la sfida dell’Olimpico e ripetersi è dato a 2,25. La formazione rumena si affida a Rangelo Janga, punta caraibica con il gol nel sangue tanto che colpire la Lazio è

offerto a 4,00.

Dopo la goleada dell’andata in Portogallo, la Fiorentina ospita il Braga nella sfida di ritorno dei play-off di Conference League. Viola favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,75 contro il 4,60 dei lusitani con il pareggio in quota a 3,60. I gol non dovrebbero mancare nemmeno al Franchi visto che l’Over si gioca a 1,75. In questa ottica un Ribaltone, dato a 6,75, non è da escludere al pari di un rigore offerto a 3,00. A proposito di fischi arbitrali, i due allenatori, Italiano e Artur Jorge, dovranno tenere a freno gli animi perché un’ammonizione ad uno degli allenatori pagherebbe 5 volte la posta. Capocannoniere della Conference League con 6 reti, Luka Jović non vuole fermarsi e provare a spaccare la partita come fatto all’andata: l’attaccante serbo protagonista come primo marcatore della sfida è in quota a 5,50. Simon Banza è invece l’uomo più pericoloso del Braga come dimostrano i 10 gol e 5 assist messi a segno in tutte le competizioni: una marcatura al Franchi è data a 3,75.