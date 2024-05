Conference League: Olympiakos – Fiorentina vale il titolo

Questa sera la finale che assegnerà il titolo di campione in Conference League per l’edizione 2023/2024: all’Agia Sophia si terrà il match Olympiakos – Fiorentina. La squadra di José Luis Mendilibar si può ritenere una sorpresa di questa edizione: ha avuto avuto una scia positiva di vittorie tra cui si ricorda quella in semifinale contro l’Aston Villa, per 4-2 in andata e 2-0 al ritorno; per quel che riguarda il proprio campionato nazionale e Super League, gli ellenici si sono aggiudicati la terza posizione. La Viola, avendo riproposto il percorso intrapreso durante l’edizione precedente, ora spera di chiudere con una vittoria: in semifinale la squadra di Vincenzo Italiano ha chiuso il Club Brugge per 3-2 all’andata e 1-1 al ritorno, mentre in Serie A si è appena aggiudicata una vittoria contro il Cagliari, assicurandosi l’ottavo posto.

Per questo match, i bookmakers di Betsson vedono la squadra toscana in vantaggio: il segno 2 è quotato a 2.46, la X è data a 3.20, mentre l’1 è bancato più alto a 3.15. Per quel che riguarda le reti, il Goal è atteso a 1.80, mentre il No Goal è di poco più elevato, a 1.91. L’Under 2,5 e l’Over 2,5 sono attestati rispettivamente a 1.67 e 2.08.

Interessante il risultato esatto più atteso: il pareggio per 1-1 dato a 6.00; lo seguono lo 0-1, quotato a 7.50, e lo 0-0 e l’1-0, bancati entrambi a 9.00.

PressGiochi