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Conference League. L’Inghilterra punta al bis di coppe europee

Crystal Palace favorito con il Rayo Vallecano a 1,95 su Sisal.it

26 Maggio 2026

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Si alza il sipario sulla Red Bull Arena di Lipsia per la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, sfida inedita che mette in palio per entrambe il primo trofeo europeo della loro storia. Dopo la vittoria dell’Aston Villa in Europa League, in una stagione in cui la Premier League ha portato una squadra finalista in ogni competizione, il calcio britannico va a caccia del bis e, per gli esperti di Sisal, ci sono ottime chance: la squadra di Glasner – che quattro anni fa ha vinto l’Europa League con l’Eintracht – è avanti con il successo
nei 90 minuti a 1,95, si sale a 4,00 per il primo trionfo europeo di Inigo Perez, il pareggio è a 3,40. Vantaggio anche nelle quote su chi alzerà il trofeo, ipotesi a 1,45 per il Crystal Palace, a 2,75 per il Rayo Vallecano. La posta in palio suggerisce prudenza, l’Under 2,50 a 1,65 prevale sull’Over a 2,10, ma non dovrebbero mancare le emozioni, con l’ipotesi che entrambe facciano almeno 4 tiri in porta a 2,75.
Tra i candidati a entrare nella storia dei club ci sono, sulla sponda inglese Ismaila Sarr, autentico trascinatore andato a segno in tutte le partite dai quarti in poi e capocannoniere della competizione con nove gol: il suo decimo sigillo è a 3,00 a 12,00 l’ipotesi di una doppietta che, con 11 reti, gli permetterebbe di eguagliare il record di gol in Conference. Ad incidere sul match potrebbe essere anche Mateta, a 2,40. Tra i madrileni, occhi puntati su Alemao, decisivo nella semifinale con lo Strasburgo, in gol sia all’andata che al ritorno: la sua rete in finale è a 4,50. Insieme a lui agirà De Frutos, a 3,75. La missione di portare a casa il primo trofeo europeo della storia dei due club potrebbe accendere gli animi, occhio all’opzione rigore ed espulsione, a 9,00, mentre l’ipotesi che l’arbitro assegni un rigore decisivo dopo
l’85esimo minuto si gioca a 33.

 

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