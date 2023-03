Conference League. Lazio senza Immobile all’assalto dell’Az Alkmaar

La Lazio, dopo il blitz al Maradona in campionato, va all’assalto dei quarti di finale di Conference League ospitando, domani sera all’Olimpico, l’Az Alkmaar. I capitolini affrontano la sfida europea privi di Ciro Immobile, bloccato dall’ennesimo problema muscolare della stagione. Maurizio Sarri serra i ranghi e mostra i muscoli: nonostante l’assenza del proprio leader, la Lazio, per gli esperti Sisal, parte favoritissima a 1,77 contro il 4,75 dell’Az Alkmaar mentre si scende a 3,60. Biancocelesti avanti anche per il passaggio turno: 1,57 per Milinkovic-Savic e compagni, 2,40 per la formazione olandese che quest’anno contende il titolo in patria a Feyenoord e Ajax. Entrambe le formazioni segnano ma concedono in Europa: ecco perché la Combo Goal + Over 2,50, in quota a 2,20, è nelle corde del match. Peraltro questo esito, in stagione, è uscito complessivamente in 8 delle 12 gare complessive di Lazio e Az nei gironi. Partendo da questa base, sia un goal da fuori area, offerto a 3,00, che un Ribaltone, a 7,50, potrebbero diventare protagonisti del match.

A proposito di protagonisti, assente Immobile in casa Lazio saranno in tanti a volersi caricare la squadra sulle spalle. Se Sergej Milinković-Savić, in gol a 4,00, cerca il settimo sigillo della stagione, Mattia Zaccagni vuole continuare ad incrementare i suoi numeri personali che al momento parlano di 8 reti e 5 assist: una gara con un goal o un passaggio vincente è offerta a 1,93. La formazione di Pascal Jansen si affida Vangelis Pavlidis, bomber ellenico capace di firmare 17 reti e 9 assist in tutte le competizioni: il numero 9 dell’Az nel tabellino dei marcatori pagherebbe 4 volte la posta.

