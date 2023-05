Conference League. Fiorentina pronta a ribaltare la storia Cabral non vuole fermarsi: doppietta al Basilea a 8,25 su Sisal.it

La Fiorentina ci crede. Nonostante la rocambolesca sconfitta dell’andata al Franchi contro il Basilea, la Viola è convinta di poter ribaltare il risultato, domani in Svizzera, e volare alla finale di Conference League. La formazione di Italiano non raggiunge una finale europea dal 1990 quando venne sconfitta dalla Juventus in un derby tutto tricolore. L’impresa non è semplice ma i toscani vogliono ribaltare la storia tanto che gli esperti Sisal vedono la Fiorentina favorita a 1,72 contro il 4,50 del Basilea con il pareggio offerto a 4,00.

La situazione si inverte per il passaggio turno con i rossoblù avanti a 1,75 rispetto al 2,10 di Biraghi e compagni. Senza la regola del gol in trasferta, ci sono i presupposti affinché la gara possa andare oltre i novanta minuti di gioco: supplementari offerti a 3,60, calci di rigore a 7,50. Difficile vedere un clean sheet, mai apparso nei tre precedenti diretti, e così il Goal, a 1,67, si fa preferire al No Goal dato a 2,10. Ci si gioca tanto, da una parte e dall’altra, e così bisogna giocare con intensità ma anche con la testa perché un’espulsione, a 3,90, potrebbe risultare decisiva da un lato e dall’altro.

Arthur Cabral, con sette reti, è il capocannoniere della Conference e ha già fatto male ai suoi ex compagni la settimana scorsa. L’attaccante brasiliano della Fiorentina vuole regalare un sogno a compagni e tifosi tanto che una sua doppietta si gioca a 8,25. In questo compito potrebbe aiutarlo Nico González visto che un assist dell’argentino è offerto a 4,50. In casa Basilea le attenzioni saranno per i due giocatori che hanno deciso la gara d’andata, Zeki Amdouni e Darian Males: la

Supercoppia ancora protagonista con gol del primo su assist del secondo pagherebbe 12 volte la posta.

PressGiochi