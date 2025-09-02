Newsletter

02 Settembre 2025 - 21:14

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Confartigianato Costruttori di Attrazioni: “Parchi giochi e giostre colpite dai dazi Usa”

Tra i settori made in Italy colpiti dai dazi Usa c’è anche quello delle giostre, giochi e attrezzature per parchi divertimento. Una nicchia produttiva che conta 673 imprese e 2.734

02 Settembre 2025

Share the post "Confartigianato Costruttori di Attrazioni: “Parchi giochi e giostre colpite dai dazi Usa”"

Stampa pagina

Tra i settori made in Italy colpiti dai dazi Usa c’è anche quello delle giostre, giochi e attrezzature per parchi divertimento. Una nicchia produttiva che conta 673 imprese e 2.734 addetti, con la presenza di 223 imprese artigiane e che vale 403 milioni di euro di export. Il primo mercato di destinazione sono proprio gli Stati Uniti con 66 milioni.

A rappresentare queste imprese è Confartigianato Costruttori di Attrazioni la cui portavoce, Erika Tessarolo, ha portato sui media la sua esperienza di imprenditrice e l’appello a salvaguardare e valorizzare questo comparto a forte vocazione artigiana.

I dazi, infatti, sono l’ultima sfida per aziende che soffrono il cambio generazionale, per le abilità e le competenze che si vanno perdendo. E’ un settore che ha disperatamente bisogno di artigiani, perché senza il loro talento, l’eccellenza manifatturiera e la loro capacità manuale, non sarà possibile realizzare questi prodotti così apprezzati in tutto il mondo.

E’ un allarme che riguarda tutto un settore, tutta la mia categoria”: l’imprenditrice Erika Tessarolo produce tori meccanici a Manerba del Garda, ha fatto dell’azienda di famiglia M.Art Technology l’impresa leader nel mondo nella produzione di queste attrazioni meccaniche con il brand ‘Show Games’. Ed è la portavoce di Confartigianato Costruttori di Attrazioni, le imprese che realizzano giostre, giochi, attrezzature per parchi divertimento.

E’ un settore, spiega, che “non ha neanche un codice Ateco: non ha mai avuto fondi, sostegni, aiuti. Molti non sanno neanche che esistiamo. Abbiamo bisogno di una attenzione che su queste imprese non c’è mai stata”.

L’azienda di Manerba del Garda “ha retto la chiusura della Russia: era un mercato forte per le attrazioni, preferivano quelle le italiane, una qualità superiore del prodotto e per la sicurezza, siamo gli unici con tutte le certificazioni. Oggi c’è anche il mercato arabo, un buon export, ma non è stabile. Ora ci mettono un dazio sugli Usa: dove andiamo a vendere? Così il settore va sempre più a perdersi, le aziende chiudono”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Admiral Sport e Key2 insieme per un nuovo modello di Gioco Responsabile

UK, GambleAware svela i risultati di uno studio sull’esposizione dei minori ai contenuti sul gambling

Brightstar Lottery presenta nuove soluzione tecnologiche al NASPL 2025

Paesi Bassi, modifiche alle regole di concessione delle licenze per gioco online dal 1° gennaio 2026

Antonelli (FIT): “Atteso il riordino del gioco fisico legale, pronti a fare la nostra parte”

Ucraina, confermata la riforma della licenza per le lotterie

Confartigianato Costruttori di Attrazioni: “Parchi giochi e giostre colpite dai dazi Usa”

Casinò di Saint-Vincent: ad agosto gli incassi si fermano a 6,9 mln di euro

Regione Lombardia: 100mila euro contro il gioco d’azzardo patologico nel Piano di zona Broni-Casteggio

La Svezia lancia una nuova campagna contro i debiti da gioco tra i giovani

Parte la nuova stagione di SisalFunClub 2026

Lo Stadio José Alvalade di Lisbona ospiterà i “Legends Charity Game”, in collaborazione con SBC Summit

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy