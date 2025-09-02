Confartigianato Costruttori di Attrazioni: “Parchi giochi e giostre colpite dai dazi Usa”

Tra i settori made in Italy colpiti dai dazi Usa c’è anche quello delle giostre, giochi e attrezzature per parchi divertimento. Una nicchia produttiva che conta 673 imprese e 2.734

Tra i settori made in Italy colpiti dai dazi Usa c’è anche quello delle giostre, giochi e attrezzature per parchi divertimento. Una nicchia produttiva che conta 673 imprese e 2.734 addetti, con la presenza di 223 imprese artigiane e che vale 403 milioni di euro di export. Il primo mercato di destinazione sono proprio gli Stati Uniti con 66 milioni.

A rappresentare queste imprese è Confartigianato Costruttori di Attrazioni la cui portavoce, Erika Tessarolo, ha portato sui media la sua esperienza di imprenditrice e l’appello a salvaguardare e valorizzare questo comparto a forte vocazione artigiana.

I dazi, infatti, sono l’ultima sfida per aziende che soffrono il cambio generazionale, per le abilità e le competenze che si vanno perdendo. E’ un settore che ha disperatamente bisogno di artigiani, perché senza il loro talento, l’eccellenza manifatturiera e la loro capacità manuale, non sarà possibile realizzare questi prodotti così apprezzati in tutto il mondo.

E’ un allarme che riguarda tutto un settore, tutta la mia categoria”: l’imprenditrice Erika Tessarolo produce tori meccanici a Manerba del Garda, ha fatto dell’azienda di famiglia M.Art Technology l’impresa leader nel mondo nella produzione di queste attrazioni meccaniche con il brand ‘Show Games’. Ed è la portavoce di Confartigianato Costruttori di Attrazioni, le imprese che realizzano giostre, giochi, attrezzature per parchi divertimento.

E’ un settore, spiega, che “non ha neanche un codice Ateco: non ha mai avuto fondi, sostegni, aiuti. Molti non sanno neanche che esistiamo. Abbiamo bisogno di una attenzione che su queste imprese non c’è mai stata”.

L’azienda di Manerba del Garda “ha retto la chiusura della Russia: era un mercato forte per le attrazioni, preferivano quelle le italiane, una qualità superiore del prodotto e per la sicurezza, siamo gli unici con tutte le certificazioni. Oggi c’è anche il mercato arabo, un buon export, ma non è stabile. Ora ci mettono un dazio sugli Usa: dove andiamo a vendere? Così il settore va sempre più a perdersi, le aziende chiudono”.

