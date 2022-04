Concessioni Awp e Vlt: ADM le proroga a fine giugno 2023

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha deciso di procedere ad una proroga di un anno per Awp e Vlt. La concessione per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro

Come si legge nella circolare inviata ai concessionari ADM ricorda che l’articolo 4 della convenzione, prevede appunto la possibilità di estendere la concessione di un anno qualora ricorra una “situazione di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha facoltà, alla naturale scadenza novennale, di prorogare unilateralmente la durata della concessione fino ad ulteriori dodici mesi, agli stessi patti e alle medesime condizioni previste dall’atto di convenzione medesimi”. La scadenza era infatti prevista per ieri 31 marzo 2022, salvo poi l’intervento del Cura Italia che l’aveva prorogata a fine giugno, tre mesi dopo la fine dello stato d’emergenza, come tutte le altre concessioni.

PressGiochi