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Concessionari, scadenza il 9 aprile per i versamenti su concorsi pronostici e scommesse ippiche

E’ di oggi, 9 aprile, la scadenza per i concessionari autorizzati alla raccolta del gioco, chiamati a effettuare i versamenti relativi al saldo mensile di marzo per due importanti segmenti

09 Aprile 2026

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E’ di oggi, 9 aprile, la scadenza per i concessionari autorizzati alla raccolta del gioco, chiamati a effettuare i versamenti relativi al saldo mensile di marzo per due importanti segmenti del comparto.

Nel dettaglio, entro tale data dovrà essere corrisposto il saldo mensile dei concorsi pronostici, così come quello relativo alle scommesse ippiche nazionali, entrambi riferiti all’attività del mese di marzo. L’adempimento riguarda tutti i concessionari abilitati ed è disciplinato dalla determinazione direttoriale n. 432552 del 17 novembre 2021, successivamente modificata dalla determinazione direttoriale n. 73788 del 28 gennaio 2025.

La scadenza rientra nel calendario ordinario degli obblighi contabili previsti per gli operatori del settore, con l’obiettivo di garantire la regolarità dei flussi finanziari verso l’Erario e la corretta gestione delle entrate derivanti dal gioco pubblico.

Il rispetto delle tempistiche si conferma essenziale per evitare l’applicazione di sanzioni e per assicurare la piena conformità al quadro regolatorio vigente, in un contesto che vede un costante aggiornamento delle disposizioni amministrative e fiscali di riferimento.

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Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

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