Con Enada torna la primavera del gioco

Dal 30 marzo al 1 aprile, alla Fiera di Rimini, la 34ª Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco, organizzata da IEG, in collaborazione con Sapar. In contemporanea con la 4ª edizione di RAS Rimini Amusement Show.

Il gioco si dà appuntamento in presenza dal 30 marzo al 1 aprile 2022 alla Fiera di Rimini, per la 34ª edizione di Enada e la 4ª di Rimini Amusement Show.

Organizzata da Italian Exhibition Group con la collaborazione di SAPAR, Enada ha costituito nel 2021 non solo l’appuntamento di riferimento per il Sud Europa e il Mediterraneo, ma anche l’unica piattaforma di business, in presenza, per l’intera filiera del gaming in Italia.

Confermate le giornate di manifestazione, da mercoledì a venerdì, così come il layout della scorsa edizione, con l’accesso principale all’ingresso sud del quartiere fieristico riminese. Tre i padiglioni dedicati alle aziende del gaming landbased e online (C1-C2-C3), confermata anche la Vision Arena, teatro di convegni e workshop in via di definizione in queste settimane.

Un ulteriore padiglione (l’A1) sarà dedicato a Rimini Amusement Show, la manifestazione che rappresenta il punto di riferimento per l’industria del gioco senza vincite in denaro, organizzata da IEG, in collaborazione con Sapar e il Consorzio FEE e con iniziative collaterali dedicate.

