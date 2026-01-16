Con EAG l’anno dell’amusement è cominciato proprio bene!

Londra – Neanche il tempo di disfare l’albero di Natale e siamo già in viaggio per celebrare il primo evento fieristico dell’anno. La meta è Londra, naturalmente, per la European

Londra – Neanche il tempo di disfare l’albero di Natale e siamo già in viaggio per celebrare il primo evento fieristico dell’anno. La meta è Londra, naturalmente, per la European Amusemen Expo, legittima erede della mitica ATEI che – vale sempre la pena ricordarlo – visse la sua prima edizione nel 1936. Se non fosse stato per lo stop forzato per la II Guerra Mondiale, questo sarebbe il 90° anno consecutivo di attività!

La BACTA è giustamente orgogliosa di questa fiera, ripartita un po’ in sordina dopo il distacco dalla ICE, ma che negli anni è cresciuta gradatamente, ritornando ad essere un polo di attrazione non solo per gli operatori UK, ma anche per quelli europei, e oltre.

Del resto, l’abbinamento con il SIE Expo e del London Casino and Gaming Show (LCG) è stata la mossa vincente per attrarre la più vasta platea dei professionisti dell’amunsement, dell’entertainment e del gambling. La Social Immersive Entertainment Expo (SIE) copre tutti i settori dell’intrattenimento immersivo, competitivo e sociale. La LCG si è proposta come forum per il mercato dei casino terrestri del Regno Unito e dell’Europa, quasi che fosse una sfida al poderoso avanzare del gambling online. Infatti, l’evento ha offerto un’ambientazione più simile a un casino vero e proprio che a un salone fieristico, con luci, suoni e un’atmosfera che hanno riflesso la qualità delle case da gioco.

A completare l’offerta, ben 23 seminari dedicati alla tecnologia, al marketing, alle strategie aziendali, alla responsabilità sociale, ecc. Il tutto, badate bene, “a gratis”; ormai sono rimaste davvero poche le expo internazionali che non ti fanno spendere soldi, se non per la ristorazione.

Allora, non c’è da impressionarsi se dal 2022 le presenze all’Excel sono aumentate del 69%, e con esse il numero degli espositori (105, tra cui 29 esordienti) e l’ampiezza dell’area espositiva (6000 mq).

Best in show

A fare da protagonista nello stand Bandai Namco c’è stato il debutto europeo di Jackpot Racer di Raw Thrills, un gioco di corse motociclistiche ad alta intensità con erogazione di ticket, arricchito da una suggestiva illuminazione a LED. Anche Godzilla Kaiju Wars Deluxe (non VR) ha fatto il debutto al di fuori degli Stati Uniti, con i giocatori che si sfidano nel vibrante skyline di Tokyo in cinque intensi livelli. In mostra anche Giga Shot, sparatutto interattivo per quattro giocatori dai creatori di Mega Shot, che offre un rinculo del fucile a compressore e un gameplay energici, rendendolo un gioco molto accattivante per il pubblico.

Non potevano poi mancare i prodotti brandizzati PacMan: Pac-Man Kiddie Ride porta il personaggio arcade più famoso al mondo ai giocatori più giovani su una base girevole a 270 gradi, mentre Pac-Man Baller Jr. introduce un gameplay competitivo di basket 2-players e Whack-the-Ghosties è un tipico martello rivolto ai bambini. A completare la gamma Mini World Motion – shooter cabinato a 3 giocatori con display HD da 65 pollici, vibrazione del sedile e effetti vento – e Prize Copter, simpatica claw machine 4-player con il suo innovativo design a tema elicottero che combina due bracci artiglio e due meccanismi di clip, che può ospitare di tutto, dai peluche ai portachiavi.

Inoltre, Bandai Namco ha esposto i prodotti Gashapon, marchio di giocattoli in capsule detentore del Guinness dei primati per essere il più venduto al mondo. La vetrina si è concentrata sul concept premium dei distributori automatici Gashapon, ma i visitatori hanno potuto esplorare anche tutti i pezzi da collezione in miniatura di tendenza, che hanno reso il brand un fenomeno globale.

Sega Amusements ha presentato come novità assoluta l’iconico gioco di memoria Simon, che nasce dalla collaborazione con la Hasbro. Questa frenetica redemption chiede ai giocatori di lanciare quante più palline possibili verso bersagli colorati illuminati prima dello scadere del tempo. I riflessi rapidi valgono punti, e colpire correttamente cinque bersagli di fila sblocca punti extra. Raggiunto il bersaglio bonus si sblocca il round Super Bonus. Qui, i giocatori devono memorizzare una sequenza di luci lampeggianti e ripeterla lanciando le palline nei bersagli corretti entro un tempo limite. Quindi, Simon è un’entusiasmante prova di memoria, tempismo e precisione che tiene i giocatori con il fiato sospeso!

Inoltre, la casa diretta da Justin Burke ha portato alla luce nel nostro continente Daytona Championship USA Motion Edition, che fece il suo debutto a Orlando. Dotato di un sistema di movimento ad aria potenziato, i giocatori possono vivere tutte le emozioni di Daytona come mai prima d’ora. Ogni curva, torsione e dosso offre una scarica di adrenalina. L’apparecchio, caratterizzato da una maneggevolezza raffinata, da uno sterzo con feedback di forza e dalla leggendaria meccanica di “cattura”, crea un’esperienza di corsa eccezionale ed esaltante. Prossimo al debutto nel Regno Unito è Speed Rider 4DX, racing motociclistico di nuova generazione con il un gameplay realistico basato su drift motion. I giocatori devono piegarsi, derapare e accelerare per farsi strada attraverso 12 tracciati, mentre guidano 8 moto, rese immersive dalla piattaforma di movimento in avanti. A completare il tutto, l’imponente schermo cross-screen da 100 pollici e l’avvincente sistema audio surround 4.1.

Altri prodotti notevoli nel catalogo Sega Amusements sono i titoli di redemption di ICE, il Cyberpunk 2077: Turf Wars e All-Star VR. Da ICE arriva NBA Baller, una nuovissima sfida di basket in cui i migliori marcatori vincono i palloni ufficiali NBA, e Neon Bowling, sensazionale duckpin, che offre modalità neon e classiche, tenendo i giocatori impegnati a lungo. Cyberpunk 2077: Tuff Wars, fresco vincitore del Brass Ring Award alla IAAPA Expo di Orlando, immerge i giocatori in una guerra territoriale al neon, mettendo alla prova le loro abilità di tiratore scelto in diverse modalità di gioco. Racchiuso in un cabinet iper-stilizzato dal sorprendente design senza cornice, si erge come una vera e propria attrazione centrale. Altra hit è All-Star VR, innovativo gioco VR nato dalla collaborazione tra LAI Games e Ubisoft. I giocatori attraversano tre mondi immersivi nei panni di personaggi iconici di Assassin’s Creed, Splinter Cell, Just Dance e Far Cry, guidando, sparando e reagendo in tempo reale contro Vaas di Far Cry. Dotato di un muro LED cinematografico da 17,4′, del controller tattile Axis di LAI Games, di sedili con movimento indipendente e di azione non-stop, è un’attrazione visivamente sbalorditiva.

Cyber Boxer proietta l’esperienza di boxe arcade all’avanguardia, con un approccio audace, ingegneria high-tech, illuminazione multicolore, grafica immersiva e connettività social. Ogni colpo è un momento memorabile, poiché la telecamera HD lo riproduce istantaneamente sullo schermo da 32″. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla condivisione di codici QR, i giocatori possono pubblicare punteggi e video dei momenti salienti sui social media, alimentando il passaparola e stimolando la ripetizione delle partite. E’ possibile collegare più partite in loco o in luoghi diversi (tramite Wi-Fi o cavo di rete) per creare una classifica online con un massimo di 100 giocatori.

Electrocoin si pone alla guida della rivoluzione dei giochi musicali con l’ultimo prodotto della partnership con la Konami. La casa di John Stergides – che alla EAG ha avuto l’onore di tagliare il nastro insieme al presidente, in virtù di una partecipazione ininterrotta alla fiera dal 1977 – ha collaborato negli ultimi due anni con storica azienda giapponese per lanciare “Dance Dance Revolution World – Universal Cabinet”, aggiornamento della longeva serie, che include un monitor più grande e un accattivante dance pad illuminato a LED.

Questo modello arriva 28 anni dopo che l’originale ha “rivoluzionato” il mercato occidentale dei rhythm game. L’edizione mondiale di DDR presenta musica su licenza di artisti di successo come Ariana Grande, Dua Lipa, LMFAO e Porter Robinson, a cui ne seguiranno altri.

In tutta risposta, nello stand UDC, il team di Step Revolution ha dato grande risalto alla presentazione di StepManiaX In esposizione anche alcuni titoli di Ace Amusement, di cui UDC detiene i diritti per il Regno Unito, quali Jet Ski Racer (moto d’acqua) e Bikers Madness (corse motociclistiche), entrambe molto spettacolari nell’allestimento e nel gameplay. Non poteva poi mancare la vetrina dei prodotti Elaut, con al centro la sontuosa E-Claw 2.0 a due giocatori, gru progettata per premi premium dotata dell’artiglio più intelligente al mondo.

E-Claw 2.0 strizza anche l’occhio all’operatore, consentendo di controllare le impostazioni a distanza, ricevere notifiche di errori e avvisi in remoto e risolvere facilmente i problemi con linee di assistenza self-service e supporto remoto. In sostanza, tutti i problemi tipici di gestione di questa categoria di giochi saranno finalmente superati.

Degna di nota è altresì Solar System S di Playmore, brillante pusher 2-players in stile fortemente high tech, con caduta di palline dall’alto che, colpendo le griglie bonus, permettono di vincere fiches o biglie, le quali a loro volta cadono sul piatto mobile. Illuminando 10 griglie bonus, si attiva la Ruota della Fortuna che aumenta a dismisura la vincita di fiches, biglie o Super Bonus. Vi sono inoltre 3 slot UFO in movimento che, una volta illuminali, attivano la funzione Party Time, che aumenta le ricompense fino a 5 volte.

Molto carina la Prize Cube Carousel (Coast to Coast), gru a 6 posti, ampia e molto ben disegnata, che può dar luogo a sfide inedite per questo genere di apparecchi. Targata Benchmnark è Popeye Dizzy Divers, gioco arcade a due giocatori in stile pusher con riscatto di ticket. Completando le diverse sfide si attivano entusiasmanti funzionalità bonus come la Ruota Bonus dell’Hamburger di Wimpy. L’impressionante “Bonus Rete da Pesca” contiene un numero enorme di gettoni che si riempie gradatamente, sospesi sul campo di gioco. Quando ottenete il bonus, vengono rilasciati oltre 750 gettoni in una volta sola! È una funzionalità emozionante che invoglierà a giocare un gran numero di utenti, senza distinzione di età.

UNIS continua a stupire il pubblico con la innovativa Spin City, inconfondibile per i suoi enormi trackball con cui i giocatori devono muoversi rapidamente in vivaci scenari cittadini, premendo anche un pedale per attivare il turbo e così superare di slancio gli avversari. I doppi schermi HD da 49″, la vibrante illuminazione RGB e il design futuristico renderanno Spin City un elemento di sicuro richiamo nelle sale giochi. La macchina è provvista di erogatore di ticket. Unica nel suo genere è pure Jump Master che permette a 2 utenti di giocare insieme sullo stesso schermo in una gara frenetica, salendo su piattaforme sensibili al movimento e saltando fisicamente per controllare i loro personaggi sullo schermo, attraverso percorsi vivaci pieni di ostacoli, potenziamenti e zone premio. Un mix di fitness, divertimento e intrattenimento per famiglie.

Per quanto riguarda le attrazioni più interattive, ha fatto scalpore il nuovo simulatore di moto Robobike 4D-motion, che combina movimento ad alta fedeltà e gameplay competitivo; qualcosa di adatto ai veri centauri e a gente che non si accontenta più delle classiche moto arcade. E’ stato presentato in modalità “grezza”, in quanto sarà poi disponibile in formati brandizzati e white-label, redendola utile anche per promozioni, partnership e future implementazioni al di là dei tradizionali luoghi di svago. E’ disponibile nei modelli standard GPS, AXS e CMX per i rider più giovani.

Hotshots di Game Volt è quanto di meglio si possa oggi trovare nel mondo dei tiri a segno. Reinterpreta il classico tiro a segno con la tecnologia di proiezione. I giocatori interagiscono con il gioco tramite il controller del fucile, che sfrutta un design a doppia canna sovrapposta con rinculo tattile e peso e maneggevolezza realistici. Hotshots è stato progettato per favorire la socializzazione competitiva, con round brevi e ad alta intensità, come richiede il pubblico moderno. Il sistema è completamente automatizzato e non richiede personale, mentre l’ingombro ridotto di soli 24 mq fa risparmiare spazio. Offre contenuti modulari e aggiornabili, tra cui nuove modalità di gioco, sovrapposizioni stagionali e collaborazioni IP brandizzate per garantire visite ripetute.

Marco Cerigioni – PressGiochi