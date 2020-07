Con Better l’impresa del Sassuolo sulla Juve a 4,95

Inizierà questa sera e terminerà giovedì la 33esima giornata di “Serie A”. Ecco le quote proposte da Better. Tra poche ore si giocherà il derby lombardo tra l’Atalanta e il Brescia: la squadra di Gasperini è superfavorita a 1,13 mentre la vittoria dei ragazzi di mister Diego Lopez vale 16 volte la posta.

Domani si disputeranno 7 partite. I favori del pronostico Better sono per il Milan (a 1,45), la Sampdoria (a 1,97) e la Roma (a 1,60) che tra le mura amiche ospiteranno rispettivamente il Parma (a 6,75), il Cagliari (a 3,70) e il Verona (a 4,95).

Favorite nelle quote Better anche tre squadre impegnate in trasferta, sono il Napoli (a 1,80), la Fiorentina (a 1,98) e la Juventus (a 1,62) che affronteranno il Bologna (a 4,20), il Lecce (a 3,55) e il Sassuolo (a 4,95). Sfida incerta allo stadio “Friuli” tra Udinese e Lazio, entrambe sconfitte in casa nel turno precedente: avanti nelle quote i Capitolini a 2,00 mentre il successo dei friulani è a 3,55. Giovedì due partite chiuderanno la giornata: la sfida salvezza con il Torino (a 2,10) che riceverà il Genoa (a 3,40) e la Spal (a 8,00), con un passo nella serie cadetta, che a Ferrara avrà di fronte l’Inter (a 1,32).

I neroazzurri di mister Conte hanno agganciato la Lazio al secondo posto in classifica e sono a 8 punti dalla capolista Juve.

