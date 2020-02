Comune di Venezia. Baretta contro Brunaro, è il sottosegretario il candidato del centrosinistra

Il sottosegretario al ministero dell’Economia e Finanze, Pier Paolo Baretta, è il candidato sindaco di Venezia del Partito democratico. Lo annuncia, in una nota, il Pd lagunare nella quale si spiega che “la proposta è stata presentata alle altre forze del centrosinistra, nella convinzione sia la scelta più adeguata a costruire una coalizione ampia e, di conseguenza, a valorizzare al meglio le competenze e le disponibilità che possono contribuire a comporre una squadra competitiva e vincente”.

“Alla fine di un travagliato percorso di ricerca di programmi e candidati condivisi, – fa sapere il sottosegretario Baretta – l’ampia coalizione di centrosinistra, tutta unita, mi ha chiesto di candidarmi a Sindaco di Venezia.

È indispensabile e urgente offrire alla città una prospettiva di futuro e un’alternativa di governo. Per questo, sono onorato della proposta.

Verificherò nelle prossime ore, con la coalizione e con gli altri soggetti politici e sociali che condividono l’esigenza di un’alternativa, le condizioni di merito che consentano di allargare il più possibile il fronte delle convergenze e delle alleanze.

Voglio ringraziare il professor Michele Bugliesi, la professoressa Gabriella Chiellino, che in queste settimane sono stati protagonisti di questo percorso. È anche per merito della loro generosità e senso di responsabilità che oggi possiamo partire tutti insieme con la sola preoccupazione del bene dei cittadini”.

Il sottosegretario Baretta, che nel governo Gentyiloni ha avuto la delega ai giochi, in caso di elezione, dovrà occuparsi anche di una delle questioni che più sta a cuore all’amministrazione di Venezia, ovvero quella del Casinò e del suo rilancio.

