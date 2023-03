Comune di Bologna: approvato odg per intervenire sull’offerta di gioco d’azzardo

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato all’unanimità ieri l’ordine del giorno del Pd per mettere ordine nel comparto gioco d’azzardo in Italia con una legge che metta al centro

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato all’unanimità ieri l’ordine del giorno del Pd per mettere ordine nel comparto gioco d’azzardo in Italia con una legge che metta al centro la salute delle persone anche a discapito dell’entrata erariale. Una riforma che rivoluzioni il settore del gioco d’azzardo, rinunciando anche alle entrate per lo Stato e che metta anche fuorilegge i giochi più ‘pericolosi’.

L’ordine del giorno che impegna il sindaco Lepore e la giunta a farsi portavoce di queste esigenze. A proporre l’odg è stato il dem Maurizio Gaigher e il testo è stato modificato in aula dal proponente su proposta del consigliere civico Gian Marco De Biase di Bologna ci piace

Vista “l’attuale situazione è indispensabile ridurre l’offerta di gioco d’azzardo e avviare una riflessione sui limiti di pericolosità in termini di addiction dei giochi autorizzati dallo Stato”.

Si chiede inoltre “che vengano valutati i parametri di pericolosità dei giochi ed in base a questi si operi una scelta vietando i giochi a maggiore pericolosità di addiction”. Si chiede inoltre “che i dati relativi al gioco d’azzardo vengano resi disponibili senza alcun vincolo sul sito dell’Adm, sia per il gioco fisico che per il gioco online, che siano resi disponibili i dati per singolo gioco per singolo comune così da poter avere un quadro preciso per tutti i territori”

“Sono contento che l’odg, dopo un approfondimento in commissione con Mettiamoci in Gioco e Avviso Pubblico, abbia portato il voto unanime del Consiglio”, dice Gaigher. “L’aspetto importante – commenta De Biase – sono i controlli che la polizia locale svolge nell’ambito del rispetto dei regolamenti relativi ai locali che hanno al loro interno apparecchiature da gioco. Ma soprattutto si deve investire sulla prevenzione e sull’educazione, in particolare dei più giovani”.

PressGiochi