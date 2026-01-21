Newsletter

21 Gennaio 2026 - 19:08

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Como1907-FC Torino: PokerStarsNews è match sponsor

PokerStarsNews.it, il sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport, sarà match sponsor della gara tra Como 1907 e FC Torino, in programma sabato 24 gennaio alle ore

21 Gennaio 2026

Share the post "Como1907-FC Torino: PokerStarsNews è match sponsor"

Stampa pagina

PokerStarsNews.it, il sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport, sarà match sponsor della gara tra Como 1907 e FC Torino, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15:00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia, valida per la 22ª giornata del Campionato Serie A Enilive.

In qualità di Official Sleeve Partner del Como 1907 e Match Sponsor dell’evento, PokerStarsNews accompagnerà il match con una serie di iniziative dedicate ai tifosi, pensate per coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo la partita.

Per i tifosi presenti allo stadio sarà possibile mettersi alla prova in sfide 1 contro 1 su postazioni di Blade Spot, un gioco interattivo che testa riflessi, velocità di reazione e precisione. Nel corso della giornata, inoltre, saranno proposte ulteriori attività di intrattenimento ideate per coinvolgere il pubblico e rendere l’atmosfera allo stadio ancora più dinamica e partecipativa.

Per l’occasione, lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” sarà inoltre personalizzato con una scenografia firmata “PokerStarsNews”, pensata per celebrare la passione per lo sport e l’intrattenimento.

Con queste iniziative, PokerStarsNews conferma il proprio impegno nel creare esperienze ad alto valore aggiunto per la comunità dei tifosi del Como e per tutti gli appassionati di sport.

La partnership con il Como 1907 si conferma un asset strategico per rafforzare il legame con il territorio comasco e valorizzarne le eccellenze.

PressGiochi

Leggi anche

Como1907-FC Torino: PokerStarsNews è match sponsor

ICE Barcelona consolida il suo ruolo di hub globale del gaming

Europa League – Roma, tre punti con lo Stoccarda per salire ancora

Albo PVR, fissata a fine settembre la nuova udienza di merito di fronte al Consiglio di Stato

ADM, nuove procedure per la verifica dei protocolli di comunicazione tra concessionari di gioco online e sistema centralizzato

QUIGIOCO, Vabanq e NOVOELSY: l’esperienza digitale integrata di NOVOMATIC Italia all’ICE 2026

CGUE conferma che la legge nazionale del giocatore disciplina le richieste relative al gioco online illegale

HBG Online Gaming lancia Spinny su Quigioco.it

Innovazione e visione premium: Novomatic presenta XTENSION LINK e nuove VLT verticali

Sapar esprime cordoglio per la scomparsa di Paolo di Nunno

ICE Barcelona 2026: NOVOMATIC annuncia l’evoluzione del Game Server Novoelsy

Mantova, controlli nelle sale slot: sei violazioni sugli orari e una multa per gioco a un minorenne

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×