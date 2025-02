Como: minori in una sala slot e titolare sempre assente, sospesa la licenza

La Polizia di Stato di Como, ha notificato oggi ad un commerciante cinese di 30 anni, la sospensione della licenza per il suo locale adibito a sala slot. L’esercizio commerciale che si trova nel quartiere di Ponte Chiasso in piazza 24 Maggio, non potrà operare per 20 giorni.

La nutrita relazione tecnica redatta dagli esperti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza presentata poi al Questore, ha accertato l’incauta gestione del locale commerciale, fatta di violazioni amministrative e di inosservanza delle precedenti sollecitazioni a cui il titolare era già stato sottoposto.

In particolare, gli agenti della P.A.S. hanno effettuato tra il mese di dicembre 2024 e febbraio 2025, diversi controlli amministrativi all’interno della sala slot, constatando che a gestire il locale, al posto del titolare, vi fossero a turno, personaggi sconosciuti alle autorità, cioè mai delegati formalmente al compito, è stata inoltre accertata in più occasioni, la presenza di avventori minorenni all’interno della sala, violazione questa che, oltre ad essere sanzionata con severità, ha seriamente minato l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Questore di Como Marco Calì, ha quindi firmato un provvedimento che di fatto sospende immediatamente e per una durata di 20 giorni la licenza del locale e la sua attività.

Questa mattina, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, hanno apposto i sigilli all’entrata del locale notificando al gestore il provvedimento.

PressGiochi