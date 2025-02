Como-Juventus, Thiago Motta cerca il secondo successo di fila. I pronostici di Netwin

La Juventus ha ribaltato l’Empoli, sconfitto 4-1 in rimonta con la doppietta di Kolo Muani, ed ora prova a confermarsi nella 24a giornata della Serie A. I bianconeri, che disputeranno i playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven nella settimana successiva, inaugureranno le ostilità sfidando il Como di Cesc Fabregas. Una formazione che, pur lottando per non retrocedere, ha speso più di tutti a gennaio e gioca un ottimo calcio. Sarà un bel test per Motta.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Como ha ottenuto tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, pur giocando un ottimo calcio. Nell’ultimo turno, i lariani sono andati ko contro il Bologna (2-0) e restano a +2 sulla terzultima, ovvero il Parma di Fabio Pecchia.

Di fronte ci sarà una Juventus che ha effettuato un importante scatto nella lotta-Champions col secondo successo nelle ultime tre giornate. I bianconeri hanno rischiato contro l’Empoli, per poi ribaltarla e vincere 4-1: in gol Kolo Muani (doppietta), Vlahovic e Conceiçao.

IL PUNTO SUL COMO

Il Como di Cesc Fabregas è stato senza dubbio la regina del calciomercato, inserendo in rosa tanti nuovi titolari. Su tutti Assane Diao, funambolico esterno offensivo arrivato dal Betis che ha subito segnato due reti. I lariani, che vantano la proprietà più ricca dell’intero panorama calcistico italiano (la famiglia Hartono), sfioreranno i 45mln di spesa nella sessione invernale e hanno accolto anche Dele Alli a parametro zero, aggiungendolo a gioiellini come Nico Paz. Mancano spesso i risultati, ma il gioco è piacevole e (per ora) anche la classifica: 22 punti e +2 sulla terzultima, per una delle realtà emergenti della Serie A.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS

Una Juventus troppo altalenante è stata duramente contestata dal suo pubblico in questa stagione, ma è pienamente in corsa per la Champions League nonostante i 13 pareggi in Serie A e i tanti scivoloni. Thiago Motta e i suoi, che sfideranno il Como appena prima dei playoff di Champions League contro il PSV, sono reduci dal successo sull’Empoli e da un’importante prova di forza dopo lo svantaggio. I bianconeri stazionano a 40 punti e possono ampiamente giocarsi il quarto posto, con un Kolo Muani in splendida forma: tre gol in due gare per il neoacquisto. Rinforzi anche in difesa: è arrivato Lloyd Kelly (Newcastle).

PROBABILI FORMAZIONI

Fadera è squalificato, ma per il resto Fabregas dovrebbe confermare in buona parte la formazione vista contro il Bologna. Perrone-Caqueret come mezzali, con Ikoné ad aggiungersi a Nico Paz e Diao sulla trequarti e Cutrone centravanti. Aria di conferma per Alex Valle, possibili novità in difesa dopo le ultime di mercato.

Thiago Motta ritrova Cambiaso, pronto a schierarsi sulla sinistra con Savona dall’altra parte. Per il resto, probabile chance per McKennie con Locatelli e Koopmeiners. Sulle corsie esterne ritroveremo Yildiz, ma non Nico Gonzalez: sorpasso di Conceiçao dopo il gol all’Empoli. Davanti, Kolo Muani è in pole su Vlahovic.

COMO (4-2-3-1) – Butez; Engelhardt, Goldaniga, Dossena, Alex Valle; Perrone, Caqueret; Ikoné, Nico Paz, Diao; Cutrone.

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Savona, Gatti, Renato Veiga, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La Juventus è ampiamente favorita nella trasferta al Sinigaglia, specie dopo il 3-0 del match d’andata e quel nettissimo dominio contro Fabregas. Il Como non li batte dal lontano 1986 e dagli ottavi di Coppa Italia, un’eternità, ed è sfavorito. I tipster di Netwin consigliano di puntare sul 2 quotato a 2.10. Mercato alternativo il Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 1.81.

