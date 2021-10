La Polizia della Questura di Como e il personale di ADM, dopo un intervento in una sala giochi ha riscontrato alcune irregolarità. Il dipendente non aveva la licenza per la

La Polizia della Questura di Como e il personale di ADM, dopo un intervento in una sala giochi ha riscontrato alcune irregolarità. Il dipendente non aveva la licenza per la gestione della sala giochi e il locale non aveva la necessaria separazione tra area ludica e quella destinata alle “macchinette” con vincita. In merito, la Polizia ha notificato al titolare della sala slot la notifica di chiusura per cinque giorni.

PressGiochi