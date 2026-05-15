Como 1907 – Parma calcio 1913: PokerStarsNews match sponsor della partita

PokerStarsNews, il sito di informazione dedicato agli appassionati di sport, sarà match sponsor dell’ultima gara casalinga della stagione Serie A Enilive 2025/26 del Como 1907, in programma domenica 17 maggio alle ore 12:00 contro il Parma Calcio 1913.

La partita rappresenta un momento storico per il club lariano, che al Sinigaglia celebrerà la prima qualificazione europea della sua storia, conquistata nella scorsa giornata grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona.

Per l’occasione, PokerStarsNews ha ideato una serie di iniziative speciali pensate per offrire ai tifosi un’esperienza coinvolgente dentro e fuori dallo stadio. Il brand accompagnerà il match-day con un’attivazione immersiva capace di unire l’adrenalina della partita all’atmosfera unica del lago di Como, attraverso un racconto che intreccia sport, intrattenimento e lifestyle.

Già nelle ore precedenti al calcio d’inizio, le strade della città si animeranno con contenuti e interviste dedicate al legame tra Como e la sua squadra, contribuendo a creare attesa e coinvolgimento attorno all’evento. I tifosi avranno inoltre la possibilità di ricevere gadget esclusivi personalizzati, tra cui anche maglie ufficiali.

A partire da un’ora prima del fischio d’inizio, lo stadio offrirà ai tifosi un’esperienza ancora più coinvolgente grazie a una serie di attività interattive dedicate al pubblico. Con il Social Mirror, i tifosi potranno immortalare i momenti più belli della giornata e portare con sé un ricordo personalizzato dell’evento; con la Grab Machine avranno invece l’opportunità di ricevere gadget esclusivi. Infine, grazie a Sub Soccer, gli appassionati potranno sfidarsi in coinvolgenti partite uno contro uno.

Parallelamente, PokerStarsNews porterà l’energia del match-day anche nel centro città grazie a una speciale collaborazione con Ostello Bello, che per l’occasione si trasformerà in una location brandizzata PokerStarsNews x Como 1907, offrendo ai tifosi ulteriori momenti di intrattenimento e aggregazione.

Con questa iniziativa, PokerStarsNews conferma il proprio impegno nel creare esperienze ad alto valore aggiunto per la community del Como 1907 e per tutti gli appassionati di sport, rafforzando ulteriormente il legame tra contenuti, intrattenimento e territorio.

La collaborazione con il Como 1907 si conferma inoltre strategica nel valorizzare il brand, la città di Como e una visione del match-day sempre più esperienziale, moderna e coinvolgente.

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