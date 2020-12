Commissione infanzia. Maisano (psicologa): “Evidenziato incremento del gioco d’azzardo tra i più giovani”

“Altrettanto preoccupante è la diffusione tra i giovani del gambling (gioco patologico o gioco d’azzardo patologico). La letteratura scientifica ha in particolare evidenziato un incremento del gioco d’azzardo trai più giovani, i cosiddetti ludopatici, nonostante il divieto imposto dalla legge. Il gambling in età adolescenziale risulta associato a problemi di salute e psicosociali che includono stati depressivi, aggressività, rischio per altre dipendenze e comportamenti antisociali. Legata sempre al mondo virtuale è poi la dipendenza da videogiochi, il cosiddetto gaming. I videogiochi online rappresentano per i giovani l’attrattiva più accattivante della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Negli ultimi anni sono diventati parte integrante della condivisione delle nuove generazioni. Tuttavia sono emersi quadri di gaming patologico con risvolti drammatici, legati all’uso estremo dei videogame, tanto da interferire con le attività quotidiane e la salute.”

Ad affermarlo Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta intervenuta presso la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza in merito all’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani.

PressGiochi