Commissione europea: “Ladbrokes non ha ricevuto aiuti di Stato dal Belgio per la gestione delle scommesse virtuali”

La Commissione europea ha messo fine ad una controversia tra gli operatori del settore del gioco riconoscendo che Ladbrokes non ha ricevuto aiuti di Stato dal Belgio sotto forma di diritti operativi per la gestione delle scommesse online.

Nel settembre 2020, a seguito di una denuncia da parte di operatori del settore dei giochi d’azzardo, la Commissione ha avviato un’indagine approfondita per verificare se alla Ladbrokes fossero stati concessi diritti esclusivi per l’esercizio delle scommesse virtuali da parte della Commissione belga per il gioco d’azzardo, in violazione delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

La Commissione ha valutato la presunta misura alla luce delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La Commissione ha rilevato che le risposte informali via e-mail inviate dalla Commissione belga per il gioco d’azzardo a Ladbrokes non possono essere considerate come un atto di concessione di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. È stato infatti stabilito che tali risposte non hanno prodotto effetti equivalenti alla concessione di diritti esclusivi sulle scommesse virtuali a Ladbrokes, che potrebbero essere assimilabili agli effetti di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che lo Stato belga non ha rinunciato né ha perso alcuna risorsa che avrebbe dovuto essere pagata da Ladbrokes per l’esercizio delle scommesse virtuali. Su questa base, la Commissione ha concluso che la misura contestata non costituisce un aiuto di Stato secondo le regole dell’UE.

PressGiochi