Commissione di inchiesta sul gioco: rinviata l’audizione del Viceministro Pichetto Fratin

Era prevista per questa mattina alle ore 8,30 ma è stata sconvocata nel pomeriggio di ieri l’audizione del Viceministro per il Ministero dello Sviluppo Economico Pichetto Fratina presso la Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.

Era la seconda parte dell’audizione tenuta a dicembre in occasione della quale il viceministro aveva ricordato come in vista del riordino della normativa del settore del gioco pubblico bisognasse “ripartire dall’intesa della Conferenza unificata raggiunta nel 2017 e poi bloccata per dare un assetto omogeneo al settore del gioco, anche per intervenire in maniera efficace nel contrasto al gioco illegale che nel periodo della pandemia è aumentato considerevolmente”.

