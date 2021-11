Commissione di inchiesta sul gioco: Minenna torna in audizione giovedì 18 novembre

Si terrà giovedì 18 novembre alle ore 13,00 la prossima audizione del direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. In occasione dell’audizione di oggi, il direttore non ha avuto modo di rispondere alle domande poste dai senatori presenti in Commissione per questo il presidente Mauro Marino, considerata la disponibilità ha preferito rinviare le risposte alla prossima seduta.

