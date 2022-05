Commissione di inchiesta sul gioco: l’avv. Sambaldi (Eurispes) torna in audizione in Commissione

Domani, giovedì 12 maggio, alle ore 8,45, in Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico del Senato della Repubblica si terrà l’audizione del co-Direttore dell’Osservatorio permanente su Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes, Avv. Chiara Sambaldi.

L’avvocato Sambaldi, che ricopre la direzione dell’Osservatorio giochi insieme all’avv. Andre Strata, torna per la seconda volta a riferire alla Commissione dopo l’audizione che si era tenuta lo scorso 28 aprile e alla quale avevano partecipato anche il Procuratore Antonio De Donno e il dr. Alberto Baldazzi.

In quell’occasione Sambaldi aveva relazionato in merito alle caratteristiche della normativa italiana su giochi e scommesse in rapporto anche con le norme europee. I rappresentanti dell’osservatorio avevano inoltre espresso il proprio giudicio in merito agli strumenti adottati dagli enti locali per contrastare il gioco patologico, quali distanziometri e limiti orari, presentando i risultati dei vari studi realizzati nelle regioni italiane dall’Istituto.

