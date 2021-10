Commissione di inchiesta sul gioco. Cangini (Fi): “Audiremo i protagonisti del settore e cercheremo di sostenere i comparti più colpiti dalla pandemia, come il Bingo”

A partire da questa settimana entrerà nel vivo il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico in Senato che nelle scorse sedute ha approvato lo schema di Regolamento interno e lo schema di Deliberazione in merito al regime degli atti e dei documenti acquisiti.

Nella scorsa seduta si è discusso inoltre, lo schema relativo alla programmazione dei lavori. Tra le questioni che verranno sin da subito affrontate dalla Commissione vi sono quelle individuate tra gli obiettivi stessi dell’organo ovvero il contrasto del fenomeno del gioco illegale e la razionalizzazione dell’offerta. Sin da subito verrà sentito il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e acquisiti i dati di ADM.

A confermarlo il senatore di Forza Italia Andrea Cangini che afferma a PressGiochi come la Commissione interverrà anche su questioni urgenti per il settore: “Sappiamo che le sale bingo sono in enorme difficoltà e di sicuro all’interno del quadro del gioco legale rappresentano l’aspetto più sociale e meno di azzardo. Ci porremo il problema di come sostenere il settore rispetto al post pandemia e di come riorganizzarlo a prescindere dalle contingenze del momento”.

“Partiremo ascoltando i soggetti istituzionali anche perché molti hanno già lavorato su questi temi e per acquisire i lavori già svolti, ovviamente sentiremo tutti gli stakeholders e i protagonisti del settore”.

PressGiochi