Commissione antimafia: audito Mons. D’Urso

Nella giornata di ieri si è tenuta la riunione della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere durante la quale è stato audito il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, Monsignor Alberto D’Urso

Il Monsignor D’Urso ha svolto una relazione sull’attività della Consulta nazionale antiusura istituita il 16 maggio 1995. Si è soffermato in particolare sul dialogo con le istituzioni, sulle iniziative di formazione e, soprattutto, sul ruolo dei centri di ascolto della Consulta nella conoscenza di un fenomeno altrimenti in gran parte sommerso. Ha svolto altresì alcune considerazioni sulle possibili ripercussioni dell’emergenza sanitaria nell’aggravamento del fenomeno dell’usura.

Mons. D’Urso inoltre si è reso disponibile ad intervenire in audizione presso il IV Comitato sulle infiltrazioni criminali nel gioco d’azzardo per riferire in merito agli aspetti connessi appunto al gioco.

PressGiochi