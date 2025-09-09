Commissario EC McGrath: “Nessun finanziamento europeo alle società di gioco con licenza maltese”

La Commissione europea ha chiarito che, in base alle informazioni disponibili, non vi è alcuna indicazione che le società di gioco con sede a Malta beneficino di fondi dell’Unione europea.

La precisazione è arrivata nella risposta ufficiale del commissario Michael McGrath (responsabile per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori) all’interrogazione parlamentare presentata dall’eurodeputato Daniel Freund (Verdi/ALE), che chiedeva se le compagnie di gambling con licenza maltese avessero avuto accesso a finanziamenti comunitari e perché la Commissione avesse impiegato quasi due anni a valutare la compatibilità del Maltese Gaming Act (Capitolo 583 delle leggi maltesi) con il diritto europeo.

L’eurodeputato ha evidenziato come Malta rappresenti oggi il principale hub del gioco online in Europa, ospitando ben 321 operatori con licenza, tra cui grandi nomi del settore come Flutter (PokerStars), Bet365, 888, Betsson, Betway e Tipico. Proprio il Gaming Act maltese – che limita l’esecuzione in Malta di sentenze emesse da tribunali di altri Stati membri contro operatori autorizzati sull’isola – è da tempo al centro di un acceso dibattito.

Secondo la Commissione, nonostante il dialogo avviato con le autorità maltesi, la questione non ha trovato soluzione, portando Bruxelles ad aprire una procedura di infrazione nei confronti di Malta. Tuttavia, la Commissione ha spiegato che gli scambi scritti con il governo maltese non possono essere resi pubblici poiché collegati a un procedimento di infrazione ancora in corso.

