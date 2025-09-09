Newsletter

09 Settembre 2025 - 10:21

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Commissario EC McGrath: “Nessun finanziamento europeo alle società di gioco con licenza maltese”

La Commissione europea ha chiarito che, in base alle informazioni disponibili, non vi è alcuna indicazione che le società di gioco con sede a Malta beneficino di fondi dell’Unione europea.

09 Settembre 2025

Share the post "Commissario EC McGrath: “Nessun finanziamento europeo alle società di gioco con licenza maltese”"

Stampa pagina

La Commissione europea ha chiarito che, in base alle informazioni disponibili, non vi è alcuna indicazione che le società di gioco con sede a Malta beneficino di fondi dell’Unione europea.

La precisazione è arrivata nella risposta ufficiale del commissario Michael McGrath (responsabile per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori) all’interrogazione parlamentare presentata dall’eurodeputato Daniel Freund (Verdi/ALE), che chiedeva se le compagnie di gambling con licenza maltese avessero avuto accesso a finanziamenti comunitari e perché la Commissione avesse impiegato quasi due anni a valutare la compatibilità del Maltese Gaming Act (Capitolo 583 delle leggi maltesi) con il diritto europeo.

L’eurodeputato ha evidenziato come Malta rappresenti oggi il principale hub del gioco online in Europa, ospitando ben 321 operatori con licenza, tra cui grandi nomi del settore come Flutter (PokerStars), Bet365, 888, Betsson, Betway e Tipico. Proprio il Gaming Act maltese – che limita l’esecuzione in Malta di sentenze emesse da tribunali di altri Stati membri contro operatori autorizzati sull’isola – è da tempo al centro di un acceso dibattito.

Secondo la Commissione, nonostante il dialogo avviato con le autorità maltesi, la questione non ha trovato soluzione, portando Bruxelles ad aprire una procedura di infrazione nei confronti di Malta. Tuttavia, la Commissione ha spiegato che gli scambi scritti con il governo maltese non possono essere resi pubblici poiché collegati a un procedimento di infrazione ancora in corso.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Lottomatica per l’economia circolare: dispositivi rigenerati e sostenibilità tech

Ravenna, controlli della Guardia di Finanza anche sul gioco d’azzardo

Portogallo: nel secondo trimestre del 2025, casinò e slot hanno generato 63,4mln di euro (+2,6%)

Flutter UKI investe quasi 7 milioni di sterline nello sport comunitario

Gioco online, ADM comunica i sei concessionari che non hanno aderito alla proroga tecnica

Commissario EC McGrath: “Nessun finanziamento europeo alle società di gioco con licenza maltese”

Nuova partnership tra Netwin e Spinomenal

Il CGA Sicilia rimette alla Corte di Giustizia UE la questione sull’art. 88 TULPS e il tema del “doppio binario” nelle scommesse

NOVOMATIC conclude la vendita di ADMIRAL Austria a Tipico e si concentra sui mercati internazionali in crescita

SBC Summit lancia la Gamification Academy: nuove strategie per coinvolgere i giocatori

Brightstar Lottery debutta in Europa con soluzioni di lotteria orientate alla crescita al 12° Congresso EL

Forum ECA 2025: innovazione e sfide normative nel settore dei casinò europei

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy