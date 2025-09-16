Newsletter

16 Settembre 2025 - 23:03

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Comma 7: fino al 15 ottobre sono possibili integrazioni all’elenco AMEE

Fino al 15 Ottobre p.v. le associazioni rappresentative del settore degli apparecchi di intrattenimento,  tra cui la Sapar, hanno facoltà di presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richieste di inserimento

16 Settembre 2025

Share the post "Comma 7: fino al 15 ottobre sono possibili integrazioni all’elenco AMEE"

Stampa pagina

Fino al 15 Ottobre p.v. le associazioni rappresentative del settore degli apparecchi di intrattenimento,  tra cui la Sapar, hanno facoltà di presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richieste di inserimento di nuove tipologie di apparecchi all’interno dell’elenco Amee di cui alla Determina Adm del 5 Luglio 2022.

Premesso che alla luce della normativa vigente può essere richiesto l’inserimento di apparecchi che non eroghino tickets, che non appartengano alle categorie 7 A e 7 C, che siano privi di interazione con il giocatore o che siano basati esclusivamente sull’abilità, l’Associazione Nazionale Sapar è disponibile a farsi portavoce delle segnalazioni che gli associati vorranno far pervenire in proposito per via telefonica (06/4402718) o attraverso le caselle di posta elettronica segreteria@sapar.info o assistenzalegale@sapar.info.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Comma 7: fino al 15 ottobre sono possibili integrazioni all’elenco AMEE

Octavian Digital a SBC Summit Lisbona. La Grutta a PressGiochi: “Al centro la strategia di internazionalizzazione”

Germania, l’associazione DSWV avverte: “Solo uno su dodici siti tedeschi di scommesse è legale”

Paesi Bassi, nuove linee guida per sale giochi per migliorare attuazione del dovere di tutela dei clienti

Corea del Sud: triplicati i casi di dipendenza dal gioco tra gli adolescenti negli ultimi tre anni

L’ Italian Poker Challenge torna a Campione con €1.000.000 di montepremi garantito

ITIA mette al bando un tennista thailandese per match-fixing

Apre oggi a Lisbona l’edizione 2025 del SBC Summit: oltre 30mila partecipanti attesi

IGT confermata Sponsor Ufficiale dei Lanyard per BEGE 2025

Champions League – Buona la prima per l’Inter, avanti a 1,75 con l’Ajax

Macao: le entrate fiscali del gioco raggiungono 1,04 miliardi di dollari ad agosto

Paesi Bassi: gli affiliati olandesi puntano sulla qualità con il nuovo sito web del KVA

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy