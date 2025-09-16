Comma 7: fino al 15 ottobre sono possibili integrazioni all’elenco AMEE

Fino al 15 Ottobre p.v. le associazioni rappresentative del settore degli apparecchi di intrattenimento, tra cui la Sapar, hanno facoltà di presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richieste di inserimento

Fino al 15 Ottobre p.v. le associazioni rappresentative del settore degli apparecchi di intrattenimento, tra cui la Sapar, hanno facoltà di presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richieste di inserimento di nuove tipologie di apparecchi all’interno dell’elenco Amee di cui alla Determina Adm del 5 Luglio 2022.

Premesso che alla luce della normativa vigente può essere richiesto l’inserimento di apparecchi che non eroghino tickets, che non appartengano alle categorie 7 A e 7 C, che siano privi di interazione con il giocatore o che siano basati esclusivamente sull’abilità, l’Associazione Nazionale Sapar è disponibile a farsi portavoce delle segnalazioni che gli associati vorranno far pervenire in proposito per via telefonica (06/4402718) o attraverso le caselle di posta elettronica segreteria@sapar.info o assistenzalegale@sapar.info.

