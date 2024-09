COMMA 7- ELENCO AMEE: FINO AL 15 OTTOBRE E’ POSSIBILE PRESENTARE LE RICHIESTE DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

L’associazione Sapar comunica a tutti gli associati che fino al 15 Ottobre p.v. le associazioni rappresentative del settore degli apparecchi di intrattenimento, tra cui la Sapar, hanno facoltà di presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopolirichieste di inserimento di nuove tipologie di apparecchi all’interno dell’elenco Amee di cui alla Determina Adm del 5 Luglio 2022.

Premesso che alla luce della normativa vigente non può essere richiesto l’inserimento di apparecchi di cui al comma 7 lett.A (Es.Gru) e C (Es.Videogiochi) nonché degli apparecchi interattivi o con emissione di tickets, l’Associazione Nazionale Sapar è disponibile a farsi portavoce delle segnalazioni che gli associati vorranno far pervenire.

PressGiochi