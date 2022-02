Comm. gioco illegale: in audizione Stefano Saracchi (ADM – Copregi)

Dopo l’audizione che si è tenuta ieri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, la Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico sentirà la prossima settimana in audizione il dottor Stefano Saracchi, direttore della Direzione giochi in ADM e membro del Copregi – Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei minori.

