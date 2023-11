Comitato Esecutivo Di Euromat A Roma: Presente Il Presidente Di SAPAR Domenico Distante

Si è svolto ieri mattina, dalle ore 10:00 alle 11:30, nella Sala Giulia dell’Hotel Universo di Roma, l’incontro del Comitato Esecutivo di Euromat.

Presenti, per SAPAR, il Presidente Domenico Distante unitamente al commercialista dell’associazione Giancarmine Elefante. Oltre a loro, Jason Frost, Presidente Euromat, Regno Unito (BACTA) – Proxy di Greg Wood (BACTA), Stephan Burger, Proxy del Vice Presidente (Uwe Christiansen), Germania (VDAI), Sanne Muijser, Tesoriere uscente, Olanda (VAN), Daan Keij, Olanda (VAN) – Proxy di Henry Meijdam (VAN), Kieran O’Keeffe, Segretario Generale di EUROMAT, Mihaela Nagy, Coordinatrice dell’associazione EUROMAT e Michele Bellora, Consulente Politico di EUROMAT.

Fitta l’agenda dei lavori e degli argomenti trattati: Dichiarazione Antitrust, Approvazione del verbale dell’ultima riunione del Comitato Esecutivo, Report del Presidente, Report del Tesoriere, Aggiornamento del Segretariato, Report sugli Affari Pubblici dell’UE, Aggiornamento sugli sviluppi normativi riguardanti la Regolamentazione sull’Anti-riciclaggio, Aggiornamento sugli sviluppi normative riguardanti la fase di implementazione sulla Regolamentazione riguardo il mercato unico dei Servizi Digitali, Aggiornamento sul lavoro condotto da CEN CENELEC per stabilire un elenco standardizzato di marcatori di danno, Presentazione sul panorama politico europeo in vista delle elezioni europee del 2024 e discussione riguardo le tematiche principali da includere nel Manifesto di Euromat sul gioco. Aggiornamento riguardo il lancio pubblico del report creato da EUROMAT sulle modalità di pagamento “alternative”, Argomenti e tematiche da tenere in considerazione: Carte dei giocatori e raccolta di dati, Direttiva sull’accesso al conto di pagamento, tematiche di governance ambientale e sociale, Regolamentazione europea sui servizi di pagamento, Competizione tra operatori pubblici e privati, Presentazione dei servizi offerti ai membri negli ultimi mesi (Spagna e Croazia) e, infine, aggiornamenti nazionali.