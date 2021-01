Comiso. Slot machine irregolari in un bar, denunciato il titolare e multato per 200mila euro

A Comiso, i militari del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria e della Compagnia di Vittoria, durante i controlli anti-COVID, hanno controllato un bar già noto alle Forze dell’ordine. Nel locale infatti era presente un angolo dedicato alle giocate e alle scommesse, che era già stato sottoposto a sequestro e nonostante questo, il titolare una volta tolti i sigilli ha usato la zona per installare 10 apparecchi da intrattenimento (slot machine) non collegate alla rete telematica dell’amministrazione finanziaria. L’uomo è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per 200mila euro.

PressGiochi