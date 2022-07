Come seguire le estrazioni del Lotto online

Chi non conosce il Lotto, uno dei giochi più amati da sempre dagli italiani? Si trova diffuso in tutto lo Stivale, da Nord a Sud, e la sua stessa struttura

Chi non conosce il Lotto, uno dei giochi più amati da sempre dagli italiani? Si trova diffuso in tutto lo Stivale, da Nord a Sud, e la sua stessa struttura presenta 10 ruote su cui giocare, che hanno i nomi delle più importanti città italiane, più una ruota Nazionale.

Le estrazioni del Lotto sono, per molte persone, una sorta di rito, capace di far divertire persino chi non si trova a giocare la famosa schedina. Ma è possibile seguirle in diretta? Certamente, ancora di più da quando si sono sviluppati i canali del mondo digitale. Con la Digital Revolution e specialmente con l’inizio della pandemia sono cambiate le abitudini degli italiani, un discorso che ha influenzato le soluzioni di intrattenimento, che hanno visto una modulazione ad hoc anche sul web, il cosiddetto intrattenimento digitale.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su come seguire le estrazioni del Lotto, così da poter rimanere sempre aggiornati.

Dove seguire le estrazioni del Lotto

Per conoscere l’ esito dell’estrazione del Lotto di oggi esistono tre metodi, tutti legati al digitale. Il primo è quello di andare sul sito ufficiale del Gioco del Lotto, sul quale si possono visualizzare tutte le estrazioni, compresa quella in diretta.

Il secondo è quello di seguire la trasmissione ufficiale in diretta , che viene trasmessa sul canale ufficiale YouTube, facilmente consultabile sia da computer che da mobile. Se vi state chiedendo quando vengono effettuate le estrazioni del Lotto, niente paura, ve lo diciamo subito. Sono infatti realizzate in tre giorni (fissi) della settimana: martedì, giovedì e sabato. Anche l’orario è stabile e definito: l’inizio delle estrazioni è fissato sempre per le ore 20:00.

È importante sempre tenere a mente che durante lo svolgimento delle estrazioni non è possibile giocare la schedina, più precisamente per un arco di tempo compreso tra le 19:30 e le 21:30 circa.

La terza modalità con cui è possibile visualizzare le estrazioni, in diretta ma anche in differita, accedendo all’archivio di tutte le estrazioni (cosa che vale anche per le due soluzioni di cui vi abbiamo precedentemente parlato) è quella di utilizzare l’applicazione ufficiale del Lotto. Il suo nome è My Lotteries ed è disponibile sia per smartphone che per tablet. Si può scaricare da Android e da iOS. Attraverso My Lotteries è possibile non solo accedere alla visualizzazione delle estrazioni, ma anche verificare le vincite e persino giocare. Il tutto con una User Experience quantomai semplice ed efficiente.

Curiosità sulle estrazioni del Lotto

Specifichiamo che esiste, ed è applicato, un Decreto che sancisce l’attuale assetto delle sale estrazionali , a tutela del fatto che le estrazioni sono sempre casuali e che il gioco persegue la massima trasparenza. Il Gioco del Lotto è monitorato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conosciuta anche con l’acronimo di ADM. Si tratta di un gioco assolutamente trasparente e affidabile, nonché strutturato in maniera responsabile.

PressGiochi