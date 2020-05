Come il Covid19 ha influito sul gioco online nel mondo

Lo sospettavamo, e adesso arrivano i primi dati a conferma. In periodo di clausura i giocatori non hanno smesso, anzi, a quanto pare hanno giocato di più. La prima conferma è arrivata da esperto del settore, che lavora per un fornitore di sistemi di pagamento a cui sono associati 50 siti di scommesse in tutto il mondo, il quale ha dichiarato alla testata tedesca DW, a garanzia dell’anonimato, che il passaggio a giochi da casinò, virtuali e basati su abilità come il poker e il backgammon è stato rapido e quasi universale in periodo di lockdown. A suo dire le scommesse sportive hanno perso quasi l’80%, per forza di cose, ma grazie all’incremento dei flussi sugli altri prodotti di gioco, gli operatori a distanza hanno mantenuto le perdite entro il 25/30%.

Il presidente di 888 Holding Brian Mattingley ha dichiarato: “Non è chiaro come questa situazione in rapida evoluzione si evolverà nei prossimi mesi, il rinvio e la cancellazione di eventi sportivi avranno un impatto sul fronte sport di 888, che ha rappresentato il 16% delle entrate nel 2019. Attualmente ci sono prove di una maggiore attività dei clienti nei casinò e nei prodotti di poker del gruppo, che potrebbe, in parte, compensare l’interruzione delle scommesse sportive per un periodo di tempo. Tuttavia, in caso di un periodo prolungato di incertezza macroeconomica globale, è possibile che anche la spesa dei consumatori attraverso i verticali dei prodotti di gioco online del gruppo possa essere influenzata negativamente”. Il gigante canadese del gioco online Stars Group ha registrato un fatturato record di circa 735 milioni di dollari per il primo trimestre 2020, in crescita del 27% su base annua grazie a un aumento delle offerte di casinò e poker durante la pandemia. Il gruppo Stars, proprietario del più grande sito di poker online del mondo, PokerStars, ha notato in particolare “una maggiore attività dei clienti verso leofferte di prodotti di poker e casinò online in gran parte a partire da marzo”, quando le entrate internazionali sono aumentate del 44%, nonostante quelle delle scommesse sportive si siano minimizzate a causa della cancellazione della maggior parte degli sport.

Un’indagine svolta in UK da Survation per conto di Clean Up Gambling, su un campione di 1000 persone, ha dimostrato che il blocco quasi totale delle scommesse sportive ha indotto molti a riversarsi sui casino online. Nel novero dei giocatri abituali, 1/4 di quelli che scommettevano una volta la settimana ha continuato a farlo, mentre il 28% ha detto di aver aumentato questa attività e l’11% di giocare molto più di prima. Ancora più eclatanti i riscontri da parte dei giocatori occasionali: oltre la metà degli intervistati ha dichiarato di aver mantenuto o aumentato il proprio livello di gioco d’azzardo. Ma il dato più rilevante è che il 41% delle persone che hanno giocato ha aperto un nuovo account online proprio nel momento in cui è scoppaiata la pandemia.

Il tutto può essere parizalmente collegato al bombardamento di pubblicità a cui gli operatori di settore ha sottoposto tutta la popolazione tramite tutit i media e soprattutto internet, dove la situazione è meno controllabile. Pertanto, il ministro dello sport inglese Nigel Huddleston ad inizio aprile ha scritto alle cinque più grandi società di gioco d’azzardo e alla BGC, esortandoli ad andare oltre nei loro sforzi per proteggere i clienti dal pericol di cadere nella dipendenza, considerando che casino games e videoslot sono considerati molto più aggressivi del betting.

Al riparo sono corsi anche altri Paesi europei: in Belgio hanno disposto il limite di 500 euro per i depositi settimanali; più o meno stessa cosa in Svezia, dove il limite posto è di dicra 500 dollari; la Spagna si è limitata a restringere alle ore notturne le pubblicità di gambling, mentre la Lettonia ha fatto, per così dire, barba e capelli: chiuse le street locations, chiusi pure i siti. E Singapore ha seguito il suo esempio. La Bielorussia, invece, ha addirittura colto l’occasione pandemica per legalizzare il gambling in rete!

Negli States, il Covid 19 ha resuscitato il texas hold’em e affini. Le quattro giurisdizioni che lo hanno legalizzato – New Jersey, Nevada, Delaware e Pennsylvania – hanno registrato ricavi record a marzo. Gli operatori del New Jersey, per esempio, hanno incassato $ 3,629,112, per un aumento del 90,9% anno su anno. In merito è anche interesante osservare che, con l’aumento dei giocatori, fra i quali molti novizi, si incrementano di pari passo i montepremi. E questo è un volano che invoglia sempre più gente ad affacciarsi al poker online, sebbene poi a vincere siano sempre i professionisti. Un caso per tutti: il WSOP.com Super Circuit, che è stato lanciatao per sostituire un evento dal vivo a Las Vegas, ha aumentato il montepremi da $ 1,24 milioni a $ 4 milioni grazie al fatto di aver registrato un’affluenza di giocatori più alta del previsto.

In Australia, lo stidio congiunto di una agenzia governativa e degli analiste della AlphaBeta hanno scoperto che, subito dopo la chiusura dei servizi non essenziali (prima settimana di aprile) l’azzarto online è cresciuto del 67%. Le cifre, basate su un campione di transazioni di 250.000 consumatori australiani, mostrano l’industria del gambling online come uno dei maggiori “vincitori”, insieme a servizi come consegna di cibo (63%) e servizi di vendita al dettaglio e abbonamenti online (61%).

In Nuova Zelanda risulta che l’8% delle persone che hanno risposto a un sondaggio promosso da una agenzia governativa ha dichiarato di aver fatto accesso ad app e siti web di gambling per la prima volta durante l’epidemia. Il 12% ha ammesso di aver incrementanto il proprio tempo di gioco, mentre il 33% dice di non aver mutato abitudini e il 24% di aver giocato meno del solito.

Per quanto riguarda l’Italia, inutile dirlo, non c’è traccia di dati. Ci aiuta solo un comunicato stampa della società di ricerca Comscore, che però ha fatto uno studio molto circoscritto: confrontando le settimane 13/19 gennaio – 6/12 aprile, è stato calcolato che il tempo trascorso su siti e app di giochi (anche di intrattenimento) è cresciuto del 31%: molto più che in Germania e UK (+19%), molto meno che in Spagna (44%).

MC – PressGiochi