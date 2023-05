Come funzionano le scommesse sui calci d’angolo nel calcio?

Esistono squadre che fanno dei calci da fermo la loro fortuna per l’intera stagione. Soprattutto in occasione di “gare bloccate”, quando per vincere un match o smuovere il risultato, occorre

Esistono squadre che fanno dei calci da fermo la loro fortuna per l’intera stagione. Soprattutto in occasione di “gare bloccate”, quando per vincere un match o smuovere il risultato, occorre un gol su punizione o da calcio d’angolo. Quello dei calci da fermo resta una delle strategie provate e riprovate in allenamento. Provate a chiederlo a Luciano Spalletti, artefice del miracolo Napoli. Gli schemi dalla bandierina rappresentano uno dei marchi di fabbrica del tecnico di Certaldo, che con il suo staff dedica abbastanza tempo sul campo nella preparazione delle strategia su palle inattive. L’obiettivo? Cercare sempre di sorprendere la difesa con qualche diverso studiato nei minimi dettagli. Modus operandi che, ovviamente, non riguarda solo la tattica dei partenopei ma di tutto il campionato.

In massima serie, secondo le statistiche ufficiali della Lega di Serie A, primeggia la Fiorentina con 233 calci d’angolo battuti nella stagione 2022-23. Secondo posto per il Napoli campione d’Italia con 218 e terzo blocco del podio per l’Inter con 210. La classifica prosegue con Juventus (193), Spezia (191), Atalanta (189), Udinese (183), Roma (182), Milan (180), Sassuolo (175), Hellas Verona (173), Lazio (170), Torino (166), Lecce (165), Empoli (162), Monza (153), Bologna (143), Cremonese (142), Salernitana (137) e Sampdoria (134).

Sul fronte bookmaker, quella delle palle inattive è una delle dinamiche utilizzate per diversificare i palinsesti di scommessa. In altre parole è un’opzione di gioco: puntare, ad esempio, su quanti calci d’angolo verranno battuti durante un match. Proveremo quindi a delineare brevemente come scommettere sui calci d’angolo, una tipologia di evento sportivo sicuramente confermato dai bookie online anche per la prossima stagione. Ma per informazioni più specifiche, il consiglio è quello di consultare una delle guide sulle scommesse calci d’angolo disponibili in rete per puntare in maniera consapevole.

Il numero medio di calci d’angolo in una partita varia notevolmente da campionato a campionato, per cui una puntata sulla Serie A merita un approfondimento su alcuni indicatori chiave delle singole squadre che compongono il torneo. Tuttavia, in termini di valori approssimativi, il numero medio di angoli in una partita è generalmente compreso tra 10 e 11. Per questo motivo l’handicap fissato dai bookmaker per il mercato delle scommesse over/under corner è di solito una media pari a 10 o 11.

Prevedere un corner può risultare complesso così come indovinare qualunque altro evento durante un match. Ogni campionato e ogni club ha la propria media durante l’intera stagione. Esistono, tuttavia, una serie di fattori che potrebbero essere presi in considerazione per prevedere il numero di calci d’angolo battuti nei 90 minuti. Altezza media dei centravanti e dell’undici base, strategia di gioco, gara giocata in casa o in trasferta, approccio alla partita (aggressivo iniziale per recuperare lo svantaggio nel doppio match o partita attendista), tattica più offensiva tra le due contendenti, qualità e caratteristiche dei giocatori sulla fascia. In quest’ultimo caso è normale, infatti, che moduli di gioco particolarmente improntati sull’estro e sulla corsa dei laterali siano un indicatore del fatto che potrebbe essere concessi una quantità di angoli superiori alla media. Tuttavia, ogni incontro ha una storia a sè. E’ quindi fondamentale analizzare il modo in cui le squadre approcciano alla gara e, nel caso di scommesse live, studiare passo passo l’evoluzione della partita in base al risultato in corso e alle modifiche tattiche apportate dagli allenatori.

Il palinsesto delle alternative è piuttosto diversificato. Under/over, totale calci d’angolo a fasce, over calci d’angolo in entrambi i tempi, under/over corner 1° tempo, testa a testa calci d’angolo, primo corner, ultimo corner e minuto primo calcio d’angolo sono solo alcune delle opzioni disponibili per scommettere sui calci piazzati dalla bandierina durante un match, in modalità pre-gara e live.

