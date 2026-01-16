Newsletter

17 Gennaio 2026 - 06:47

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Come abituarsi a un nuovo telefono

Oggi il telefono è uno strumento indispensabile: lo usiamo per lavoro, studio, comunicare con la famiglia e persino per intrattenimento. Passare a un nuovo dispositivo è sempre emozionante, ma richiede

16 Gennaio 2026

Share the post "Come abituarsi a un nuovo telefono"

Stampa pagina

Oggi il telefono è uno strumento indispensabile: lo usiamo per lavoro, studio, comunicare con la famiglia e persino per intrattenimento. Passare a un nuovo dispositivo è sempre emozionante, ma richiede un po’ di tempo per adattarsi alle novità: schermo più grande, maggiore memoria, funzioni avanzate e impostazioni diverse.

All’inizio potresti fare qualche errore, come aprire l’app sbagliata o inviare un messaggio alla persona sbagliata. Non preoccuparti: è normale durante il periodo di adattamento. Molti temono che i telefoni stiano diventando troppo complessi e qualcuno sogna il ritorno dei “dumbphone”, i vecchi cellulari semplici. Tuttavia, con qualche accorgimento puoi imparare a sfruttare al meglio il tuo nuovo smartphone e proteggere i tuoi dati.

Trasferisci i tuoi dati

Il primo passo per sentirti a tuo agio è spostare foto, contatti e documenti dal vecchio telefono. Questo ti farà risparmiare tempo e ti permetterà di ritrovare subito tutto ciò che ti serve.

  • Su Android: puoi usare un cavo USB o la connessione wireless per trasferire i dati in modo rapido.
  • Su iPhone: ripristina il backup da iCloud o collega i due dispositivi per copiare tutto in pochi minuti.

Non dimenticare di controllare che le app più importanti siano installate e funzionanti: email, social, strumenti di lavoro e app bancarie.

Proteggi la tua privacy

Prima di scaricare app e giochi, pensa alla sicurezza. Imposta subito un PIN, una password complessa o il riconoscimento biometrico (impronta digitale o Face ID). Configura anche le opzioni di recupero in caso di smarrimento o furto.
Scarica app di protezione affidabili per aggiungere un livello extra di sicurezza contro hacker e malware. Molti antivirus per smartphone offrono funzioni come scansione delle app, protezione della navigazione e blocco remoto del dispositivo.

Scarica le app giuste

Ora arriva la parte divertente: esplora le potenzialità del tuo nuovo telefono! Installa le app che usi ogni giorno:

  • Social e messaggistica: WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook.
  • Musica e streaming: Spotify, Netflix, Prime Video.
  • Produttività: app per email, calendario e note.

E per il tempo libero? Non dimenticare qualche gioco! I puzzle sono perfetti per allenare la mente, mentre le slot online aggiungono un pizzico di adrenalina e la possibilità di vincere premi. Scegli piattaforme sicure e imposta limiti di spesa per giocare in modo responsabile.

Controlla gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti del sistema operativo e delle app sono fondamentali per correggere bug, migliorare le prestazioni e introdurre nuove funzioni.

  • Vai nelle impostazioni e verifica che il software sia aggiornato.
  • Controlla anche le app: molte ricevono patch di sicurezza e nuove opzioni che rendono l’esperienza più fluida.

Mantenere il telefono aggiornato significa avere un dispositivo più sicuro, veloce e pronto a sfruttare le ultime novità.

Consiglio extra: personalizza il tuo smartphone

Per sentirti davvero a casa con il nuovo telefono, personalizzalo:

  • Cambia sfondo e suonerie.
  • Organizza le app in cartelle per trovarle più facilmente.
  • Attiva le funzioni smart come il risparmio energetico o le scorciatoie rapide.

Conclusione
Abituarsi a un nuovo telefono richiede qualche giorno, ma con questi accorgimenti sarà semplice e piacevole. Trasferisci i dati, proteggi la privacy, scarica le app giuste e mantieni tutto aggiornato. Così potrai sfruttare al massimo il tuo dispositivo e goderti tutte le sue funzionalità in sicurezza.

PressGiochi

Fonte immagine: https://images.unsplash.com/photo-1522125670776-3c7abb882bc2?q=80&w=2070&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D - SOURCE

Leggi anche

Commissione Tributaria Cosenza: sul mancato pagamento del Preu competente la sede ADM dove risiede il presunto trasgressore

Come abituarsi a un nuovo telefono

Con EAG l’anno dell’amusement è cominciato proprio bene!

Enteractive ed EveryMatrix annunciano una partnership strategica per la riattivazione dei giocatori

Serie A, 21ª giornata: L’Inter sarà di scena ad Udine, il Napoli ospiterà il Sassuolo e il Milan il Lecce: entra nel vivo la lotta scudetto

Antitrust. Faro sui videogiochi, Codacons: “Bene indagine, se accertati illeciti avvieremo azioni risarcitorie”

Paraguay, nel 2025 dai giochi entrate per $32,6 milioni

Tennis – Sinner a caccia del tris, Alcaraz per il Career Grande Slam. Gli Australian Open, su Sisal.it, sono ancora una lotta a due

Gratta e Vinci, ADM definisce importi per la riscossione e la composizione della Commissione di vigilanza

Udinese-Inter, Chivu per continuare a restare in vetta. I pronostici di Netwin

Bilancio dello Stato: tra gennaio e novembre dai giochi entrate per 5,7 mld

GoodStar rafforza la presenza nel mercato italiano grazie alla partnership con Microgame

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×