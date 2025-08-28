Colpo di scena da Elk Studios: Pirots 4 Frozen Fury è disponibile su Betsson

Lanciato lo scorso 26 agosto, il nuovo capitolo della saga arricchisce l’offerta della piattaforma con un mondo galattico e un gameplay innovativo.

La settimana si è aperta con un colpo di scena per gli appassionati della saga di Pirots. Martedì 26 agosto alle 21:00, Elk Studios ha rivelato a sorpresa un nuovo mondo, lanciando il capitolo Pirots 4 Frozen Fury che è da oggi disponibile anche per i giocatori di Betsson.

Pirots 4 Frozen Fury è una slot galattica con griglia 6×6 che introduce l’innovativa meccanica CollectR™. L’esperienza di gioco è arricchita da una griglia espandibile, trasformazioni di simboli, la comparsa dell’Ice Monster, wild, e due avvincenti modalità bonus, il tutto racchiuso in un potenziale di vincita che può raggiungere fino a 10.000 volte la puntata.

Il gameplay si addentra in dinamiche ancora più coinvolgenti grazie a funzioni speciali. Il Gioco Bonus si attiva con la raccolta di tre simboli bonus e avvia una serie di free drops, durante i quali le dimensioni della griglia e i progressi accumulati rimangono persistenti. La modalità Frozen Fury si sblocca invece ripulendo l’intera griglia durante la funzione Spacecorn, dando il via a uno speciale gioco a premi. Infine, con lo Yeti Snack Time, il simpatico mostro delle nevi moltiplica il valore degli uccelli raccolti e li congela, raddoppiando il suo moltiplicatore a ogni interazione.

PressGiochi