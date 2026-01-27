Colombia. Nel 2025 i giochi terrestri hanno finanziato il sistema sanitario per oltre $100 milioni

Coljuegos, l’ente regolatore dei giochi di sorte e azzardo in Colombia, ha comunicato che nel 2025 i giochi terrestri sono tornati a essere il segmento che ha apportato più risorse

Coljuegos, l’ente regolatore dei giochi di sorte e azzardo in Colombia, ha comunicato che nel 2025 i giochi terrestri sono tornati a essere il segmento che ha apportato più risorse al sistema sanitario sovvenzionato.

Con una stima di 378.268 milioni di pesos (103 milioni di dollari) trasferiti a titolo delle rendite del monopolio, bingo e casinò hanno rappresentato il 39% del totale delle entrate dell’industria dei giochi d’azzardo.

Il presidente di Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, ha spiegato che l’aumento del gettito è dovuto principalmente agli sforzi dell’ente per combattere l’illegalità e per regolare il mercato.

“Nel 2024, i giochi localizzati hanno contribuito con 345.875 milioni di pesos, quasi 33.000 milioni in meno rispetto all’anno scorso. Questo incremento del 9,3% nei trasferimenti alla sanità dimostra che l’industria continua a vivere un ottimo momento grazie al Governo del Cambiamento”, ha dichiarato Hincapié.

È importante sottolineare che, ad oggi, nel Paese operano circa 109.000 slot machine legali distribuite in oltre 3.700 esercizi autorizzati.

“Questo aumento del gettito non sarebbe stato possibile senza la nostra strategia implacabile contro l’illegalità. Solo nel 2025 abbiamo sequestrato 3.047 elementi di gioco illegale in 95 operazioni di controllo realizzate in 15 dipartimenti”, ha aggiunto Hincapié.

PressGiochi