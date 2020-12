Colombia. Governo e operatori insieme per rafforzare il gioco d’azzardo legale

In Colombia, il governo nazionale, le sue istituzioni e i 16 operatori legali si uniscono con l’obiettivo di rafforzare il gioco legale entro il 2021 come settore chiave per l’economia del paese.

Nonostante la chiusura dei locali a causa della crisi del COVID-19, il settore del gioco ha continuato a crescere nel mercato colombiano grazie al gioco online e alle scommesse sportive, cresciute dal 10% al 20% nell’ultimo anno. A questo proposito, l’industria del gioco ha potuto contribuire con 253 miliardi di pesos (circa 60 milioni di euro) che sono stati utilizzati per la salute dei colombiani in tempi difficili come quelli attuali.

Sulla crescita del gioco d’azzardo online, María Eugenia Romero, Marketing Manager di Zamba.co, il principale casinò online e casa di scommesse in Colombia, ha commentato che la modalità online ha offerto agli utenti intrattenimento da qualsiasi dispositivo e dalla sicurezza delle loro case. Ha anche confermato che i volumi di scommesse sono cresciuti fino al 125% in alcune categorie.

Per quanto riguarda le scommesse sportive, si prevede che il 2020 si chiuda con ricavi superiori a 83 miliardi (circa 19,4 milioni di euro), dato in aumento rispetto al 2019, che sfiorava i 68 miliardi di pesos (16 milioni di euro circa). Il settore evidenzia invece l’importanza di garantire la tutela e la sicurezza degli utenti in un anno con grandi eventi sportivi come l’America’s Cup e l’Europeo.

