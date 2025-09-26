Colombia. Coljuegos intensifica la lotta all’illegalità: bloccati oltre 27.000 siti di gioco online non autorizzati

Coljuegos, l’ente regolatore del gioco d’azzardo in Colombia, ha sequestrato 6.291 elementi illegali e distrutto circa 9.774 macchine da gioco, moduli di scommesse online, bingo e tavoli da poker che

Coljuegos, l’ente regolatore del gioco d’azzardo in Colombia, ha sequestrato 6.291 elementi illegali e distrutto circa 9.774 macchine da gioco, moduli di scommesse online, bingo e tavoli da poker che operavano al di fuori del quadro legale.

Queste azioni fanno parte di una strategia integrale con cui l’ente mira a combattere l’illegalità nell’industria dei giochi, garantire la trasparenza del settore e proteggere il patrimonio pubblico.

“Abbiamo assunto con totale determinazione la responsabilità di proteggere la legalità e l’integrità del settore. Oggi voglio sottolineare l’impegno della nostra entità su due fronti fondamentali: la lotta contro il gioco illegale e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”, ha dichiarato Marco Emilio Hincapié, presidente di Coljuegos.

Come parte della strategia, l’ente ha anche richiesto il blocco di oltre 27.000 siti web di scommesse illegali, rappresentando un progresso significativo nel contenimento delle piattaforme che operano ai margini della legge e mettono a rischio gli scommettitori.

Oltre alla componente operativa, Coljuegos ha rafforzato la propria capacità istituzionale attraverso sistemi di controllo come il SIPLAFT (Sistema di Prevenzione e Controllo del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo), evoluto verso un approccio più robusto basato sul rischio, secondo il modello SARLAFT.

“Non si tratta più solo di rispettare la norma, ma di anticipare, prevenire e agire con decisione”, ha aggiunto Hincapié.

La strategia include anche un accordo con l’Unità di Informazione e Analisi Finanziaria (UIAF) per lo scambio di informazioni e la formazione dei funzionari, oltre al sostegno delle Nazioni Unite per implementare buone pratiche internazionali nella gestione dei rischi, nella lotta alla corruzione e al finanziamento di attività criminali.

“Questa lotta non è solo tecnica, ma anche culturale. Per questo stiamo promuovendo campagne di sensibilizzazione affinché i cittadini riconoscano i rischi del gioco illegale e scelgano operatori autorizzati, i cui proventi sono destinati a finanziare il sistema sanitario colombiano”, ha affermato il presidente dell’ente.

E ha concluso: “Il nostro messaggio è chiaro: in Colombia non c’è spazio per il gioco illegale né per il riciclaggio di denaro. Continueremo a lavorare instancabilmente per proteggere il patrimonio pubblico, garantire ambienti sicuri e promuovere la trasparenza in ogni angolo del Paese”.

PressGiochi