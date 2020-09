Colombia. Colijuegos dispone nuove misure per regolamentare il bingo a distanza

Di fronte all’attuale crisi pandemica, Coljuegos ha adottato misure per regolamentare le operazioni di bingo a distanza. Il regolatore nazionale ha stabilito le linee guida che rimarranno in vigore fino all’ultimo giorno del 2021. Le misure consentono la vendita delle cartelle del bingo tramite consegna a domicilio da punti vendita autorizzati, ma le vendite online non sono autorizzate. A tal fine, gli operatori abilitati devono rendere disponibili le seguenti informazioni: modalità per verificare se una rispettiva carta è autorizzata in una sessione di gioco; la data e l’ora in cui si svolgerà la sessione di gioco; il piano di assegnazione dei premi della sessione; come accedere alla trasmissione della sessione di gioco, indicando chiaramente dove il giocatore può accedere alla trasmissione; istruzioni su come interagire nella sessione di gioco; informazioni di contatto per il supporto tecnico; luogo e tempi per la consegna dei premi.

Gli operatori devono trasmettere in diretta le sessioni di gioco, consentendo agli spettatori di assistere i canestri fisici e trasparenti da cui vengono estratte le palline; palle nel momento in cui vengono estratte; il tabellone su cui vengono posizionate le palline estratte durante il gioco; schermate informative che mostrano i vincitori combinati, il programma dei premi e i numeri vincenti. Le partite devono essere guidate da un presentatore che annuncia le palline man mano che vengono estratte e deve avere un responsabile del servizio clienti presente per risolvere eventuali dubbi o problemi. Il regolatore ha affermato: “L’operatore deve archiviare le informazioni dalle sessioni trasmesse per il periodo stabilito nelle norme sulla conservazione della documentazione, a partire dal momento in cui si tiene la sessione, in modo che siano disponibili a Coljuegos ogni volta che viene richiesto”.

