Colombia: bloccati 10.000 siti e profili social di gioco illegale

Coljuegos, l’ente regolatore del gioco d’azzardo della Colombia, ha bloccato 10.000 siti web e profili di social media che offrivano scommesse illegali come parte dell’ambito dell’attività di lotta al mercato nero.

I siti sono stati bloccati per aver offerto attività di gioco senza avere una licenza locale e quindi senza non aver pagato la quota annuale di licenza. Solo 16 siti sono attualmente autorizzati a offrire scommesse online legali in Colombia. Tali società hanno pagato circa COP435,2 miliardi ($104,5 milioni) in quote di licenza nel 2024. I siti bloccati includevano casinò virtuali e sale bingo, nonché operatori di scommesse sportive che offrivano lotterie illegali.

Coljuegos ha rivelato di essere in procinto di condurre 35 procedimenti di sanzione amministrativa contro influencer e aziende che gestiscono e supportano scommesse illegali tramite i social network in Colombia. Inoltre, Coljuegos ha chiesto aiuto al centro informatico della polizia nazionale e al gigante della tecnologia Meta, per bloccare altri 289 profili di social media che organizzano lotterie e bingo, nonché pubblicità, per operatori di scommesse senza licenza.

Chi è ritenuto responsabile di gestire il gioco d’azzardo illegale in Colombia rischiano una multa di COP142.350.000 ($34.246).

“Durante la nostra amministrazione siamo riusciti ad attaccare in modo deciso gli operatori illegali che, attraverso siti fraudolenti, gestiscono giochi d’azzardo e di fortuna senza la rispettiva autorizzazione”, ha affermato il presidente di Coljuegos, Marco Emilio Hincapié. “Questo è il numero più alto di portali bloccati nella storia della nostra entità”, ha aggiunto Hincapié.



