Colombia. Betsson dà il via alla sponsorizzazione con l’Atletico Nacional

L’operatore di scommesse svedese Betsson ha annunciato di essere lo sponsor principale della squadra di calcio colombiana Atletico Nacional.

Rafforzando l’impronta del bookmaker in America Latina, il nuovo accordo vedrà il logo della società posizionato sulla parte anteriore delle maglie maschili e femminili della squadra per i prossimi tre anni.

L’Atletico Nacional è stato fondato nel 1947 e da allora è riuscito a vincere 33 titoli, tra cui due Coppe Libertadores.

La società ha commentato: “Diamo il benvenuto a Betsson a braccia aperte. Una società con una presenza globale e progetti di espansione in America Latina che si allinea al nostro obiettivo di essere un riferimento nel calcio internazionale. Insieme siamo sicuri che conquisteremo grandi titoli”.

Il mercato colombiano è diventato una destinazione desiderabile per gli operatori grazie al suo raffinato quadro normativo, che offre una moltitudine di opportunità per le aziende che desiderano interagire con gli sport regionali. L’America Latina nel suo insieme è nel mezzo di sviluppi significativi per il settore delle scommesse, con il Brasile in particolare che ha recentemente fatto il passo successivo verso il lancio di un mercato nazionale delle scommesse.

In Argentina, Betsson attualmente detiene accordi di sponsorizzazione con Boca Juniors e Racing de Avellaneda.

Parlando dell’accordo dell’azienda con l’Atletico Nacional, Jesper Svensson, CEO di Betsson Operations, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere lo sponsor principale del leggendario Rey de Copas, la squadra più grande e di maggior successo nella storia del Calcio colombiano. Questa partnership, consolida ulteriormente la nostra posizione di principale sostenitore degli sport latinoamericani. Riconoscendo l’immensa passione suscitata dal Nacional, ci impegniamo a regalare ai fan momenti indimenticabili, offrendo loro un’esperienza calcistica come mai prima d’ora”.

