Codici Ateco: Federazione Amusement Confesercenti, aggiornamento 2022 risultato importante per settore del gioco senza vincite in denaro 

“Un esito certamente positivo per l’Amusement: da almeno due decenni il settore del gioco senza vincite in denaro chiedeva una classificazione specifica dei codici ATECO, separata da quella delle sale

“Un esito certamente positivo per l’Amusement: da almeno due decenni il settore del gioco senza vincite in denaro chiedeva una classificazione specifica dei codici ATECO, separata da quella delle sale gioco con vincita in denaro, e grazie all’impegno di Confesercenti è stato raggiunto un risultato importante”.

Così in una nota Alessandro Lama, presidente della Federazione Amusement Confesercenti, commenta i nuovi codici ATECO per il settore.

Gli aggiornamenti sono suddivisi in due categorie di interesse:

– 93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta e gettone;

– 93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati.

“Le modifiche previste – conclude il presidente – per l’aggiornamento al 2022 della versione ATECO attualmente vigente, ATECO 2007, concordate dal Comitato ATECO e approvate dalla Commissione Europea, sono il frutto delle richieste e del lavoro che la Federazione Amusement Confesercenti ha portato avanti fino ad oggi: ora, finalmente, i bandi nazionali e regionali, insieme alla gestione delle eventuali restrizioni delle attività dovute alla pandemia, potranno essere meglio tarati sulla specificità delle strutture interessate”.

PressGiochi