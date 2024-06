Codere, tra i 100 brand di maggior valore della Spagna nel 2024

Codere, operatore leader nel settore dell’intrattenimento e del gioco a livello internazionale, si è classificato all’85° posto nel prestigioso ranking “Brand Finance Spain 2024”. E’ la dodicesima volta che Codere appare in questo ranking dal 2010, distinguendosi come unico marchio nel settore del gioco.

Durante l’ultimo anno, la compagnia ha concentrato i propri sforzi sul rinnovamento del brand, sull’innovazione di prodotto e sullo sviluppo della propria strategia omnicanale, consolidando così la propria posizione distintiva nel settore.

Il riconoscimento globale del brand si basa su solide alleanze strategiche con importanti club calcistici come il Real Madrid C.F. in America Latina, il River Plate Atlético Club e il Monterrey Rayados Football Club. Questi accordi forniscono a Codere un vantaggio competitivo significativo, incrementando ogni anno la notorietà del brand e facilitando l’espansione in America Latina.

Alberto Telías, Chief Marketing Officer di Codere Online, sottolinea: “I nostri sforzi in marketing e sponsorizzazioni si riflettono nell’ampliamento della nostra base clienti e nella nostra leadership di mercato. Come primo operatore di gioco online in America Latina ad essere quotato al Nasdaq, ci impegniamo a fornire il meglio ai nostri clienti, collegandoli al marchio e fidelizzandoli attraverso esperienze uniche”.

Impulso strategico e commerciale al servizio del cliente

Negli ultimi mesi Codere ha rafforzato la propria strategia commerciale con la creazione di un Dipartimento Corporativo di Strategia Commerciale e Progetti di Business, guidato da Sonia Carabante. Questa nuova area, con portata globale e focus regionale, ha consentito all’azienda di connettersi in modo più efficace con i clienti in ciascun mercato.

“L’imminente ricapitalizzazione definitiva del gruppo consolida il futuro della compagnia e rafforza la nostra posizione sul mercato. La nuova struttura del capitale garantisce la nostra stabilità finanziaria e operativa, permettendoci di concentrarci sul nostro piano strategico di crescita. Con queste solide basi, promuoveremo progetti chiave per lo sviluppo di Codere, privilegiando l’eccellenza nel servizio, l’attenzione al cliente e lo sviluppo del prodotto”, spiega Sonia Carabante.

Negli ultimi mesi, Codere ha lanciato il marchio Codere Póker Series, con proiezione internazionale, promuovendo circuiti professionali come il Latin American Póker Tour de Codere 2024 e aprendo le prime poker room della compagnia.

La compagnia ha inoltre promosso iniziative come il rilancio di Codere Club, un programma di fidelizzazione della clientela incentrato sull’offerta di esperienze uniche e personalizzate.

Inoltre, Codere ha rinnovato la sua immagine corporativa, incorporando il colore viola per rafforzare la sua linea di casinò, integrando il tradizionale verde e grigio associati alle scommesse sportive. Ha unito, poi, i suoi prodotti e canali sotto il nome “Una esperienza Codere”.

Juan Francisco Muñoz, direttore Omnichannel e Marca Unica di Codere, sottolinea: “Lavoriamo affinché il nostro marchio ci rappresenti in ogni luogo in cui operiamo e in ogni interazione con i nostri clienti, ovunque giochino e a qualunque cosa giochino. Il nostro marchio trasmette il nostro impegno nei confronti dei nostri valori di sicurezza, vicinanza, divertimento e accessibilità e racchiude la nostra incrollabile responsabilità in qualsiasi ambiente e mercato”.

Inoltre, Codere ha lavorato intensamente per rafforzare il proprio marchio come datore di lavoro attraente e impegnato, migliorando il proprio emplojer branding per garantire l’attrazione, lo sviluppo e la fidelizzazione dei migliori talenti.