Codere si prepara alla gara per il gioco online: in campo con Game Division Italy

Codere Italia ha annunciato la sua partecipazione al bando di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni per il gioco a distanza, attraverso la sua controllata Game Division Italy. Questa mossa

Codere Italia ha annunciato la sua partecipazione al bando di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni per il gioco a distanza, attraverso la sua controllata Game Division Italy. Questa mossa strategica segue l’acquisizione del 70% di Codgames, una società italiana specializzata nella gestione di apparecchi da intrattenimento, rafforzando così la presenza di Codere nel mercato italiano del gioco online.

Il bando, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), prevede l’assegnazione di circa 50 concessioni della durata di nove anni. Ogni licenza comporta un pagamento una tantum di 7 milioni di euro e un canone annuale pari al 3% del margine netto del concessionario . Le domande devono essere presentate online attraverso il portale ufficiale degli appalti, entro oggi 30 maggio.

Oltre a Codere, altri operatori hanno confermato la loro partecipazione al bando, tra cui IGT, attraverso Mylotteries, e StarYes, società del gruppo Macao. Secondo le stime dell’ADM, le domande di partecipazione potrebbero raggiungere quota 50, per un incasso totale di circa 350 milioni di euro.

Con questa iniziativa, Codere mira a consolidare la sua posizione nel mercato italiano del gioco online, ampliando la sua offerta e rafforzando la sua presenza nel settore.

PressGiochi