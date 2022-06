Codere si prepara a diventare una società non quotata

La società di gioco Codere approverà i suoi conti annuali e la sua gestione sociale domani, 29 giugno, nella sua assemblea generale annuale.

Oltre al bilancio e alla relazione sulla gestione, verrà offerto il verbale di Codere SA in liquidazione, corrispondente all’anno chiuso del 2021. E lo statuto verrà modificato per diventare una società non quotata.

Inoltre, verrà esaminata e approvata, ove opportuno, la gestione della società e si procederà a votazione consultiva sulla Relazione Annuale sulla Remunerazione corrispondente allo scorso anno. In secondo luogo, sarà esaminata e approvata la proposta di applicazione del risultato per l’esercizio 2021.

L’assemblea presenterà una dettagliata relazione del liquidatore sullo stato della liquidazione. Se del caso, l’accettazione della migliore offerta ricevuta nel processo di asta di portafogli titoli Codere, che si terrà prima dell’assemblea generale, sarà votata su base consultiva.

