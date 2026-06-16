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Codere rafforza il proprio posizionamento con una nuova definizione di mission, vision e valori

L’azienda sta aggiornando la sua strategia per rispondere alle sfide della digitalizzazione e delle esigenze normative globali.

16 Giugno 2026

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Il Gruppo Codere, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e del gaming in Spagna, Italia e America Latina, rinnova la propria Mission, Vision e Valori, rispecchiando l’evoluzione dell’azienda e rafforzando la sua posizione in un contesto di trasformazione del settore. Questa nuova definizione integra in modo più preciso lo scopo, l’ambizione e i principi che guidano le attività aziendali, affrontando le sfide attuali – tra cui la digitalizzazione e i requisiti normativi sempre più stringenti, che l’azienda ha sempre affrontato con la massima responsabilità – in un’ottica di fiducia, impatto positivo e sostenibilità.

Una strategia identitaria per la crescita sostenibile

La formulazione della nuova Mission riflette l’impegno della multinazionale a porre la sostenibilità e la trasparenza tra i principi cardine delle proprie attività. Partendo da questa premessa, la Mission dell’organizzazione è individuata nel “creare valore sostenibile offrendo ai nostri clienti esperienze di intrattenimento e di gioco responsabili, emozionanti e vicine, con il miglior team e un’operatività etica e trasparente”, ponendo il gioco responsabile e l’eccellenza operativa al centro del proprio business.

La sua Vision definisce come orizzonte “l’obiettivo di essere l’azienda leader a livello globale nel settore dell’intrattenimento e del gioco responsabile, riconosciuta per il suo impatto positivo, l’innovazione e la fiducia dei clienti”, integrando questa determinazione nella leadership. Questo approccio è completato dai Valori, che rappresentano il suo DNA: gioco responsabile, sempre; passione per il cliente; integrità e trasparenza; innovazione mirata; e impegno verso le persone e la collettività, concepiti come guida per il processo decisionale e le attività quotidiane.

Governance aziendale e proiezioni future

Il rinnovo di questi impegni strategici gode del pieno sostegno del management. Gonzaga Higuero, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Grupo Codere, ha sottolineato che “questa definizione consente di rafforzare la solidità del progetto aziendale e offre maggiore chiarezza in merito alla sua direzione futura. In un contesto in continua evoluzione, avere principi definiti e condivisi è fondamentale per consolidare la fiducia degli stakeholder e continuare a sviluppare un modello di crescita sostenibile, responsabile e competitivo”.

Questo rafforzamento della cultura interna sarà centrale nelle prossime azioni dell’azienda in tutti i mercati in cui opera, allineandosi alle relazioni con i suoi stakeholder.

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